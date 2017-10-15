Гранату нашли за "Аралией" в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске за санаторием "Аралия" сегодня, около полудня была найдена граната. Ее увидел прогуливающийся в этом районе мужчина.

Как стало известно astv.ru, под деревом подмыло грунт, на который и наступил сахалинец. Вместе с землей снаряд скатился в реку. Граната с чекой. Предположительно, находилась в земле со времен Второй мировой войны.

В настоящее время территория оцеплена. На месте находятся сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой помощи Южно-Сахалинска.

Ожидается прибытие саперов.