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Гранату нашли за "Аралией" в Южно-Сахалинске

Гранату нашли за "Аралией" в Южно-Сахалинске

Территория оцеплена

В Южно-Сахалинске за санаторием "Аралия" сегодня, около полудня была найдена граната. Ее увидел прогуливающийся в этом районе мужчина.

Как стало известно astv.ru, под деревом подмыло грунт, на который и наступил сахалинец. Вместе с землей снаряд скатился в реку. Граната с чекой. Предположительно, находилась в земле со времен Второй мировой войны.

В настоящее время территория оцеплена. На месте находятся сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой помощи Южно-Сахалинска.

Ожидается прибытие саперов.

 

Автор: Татьяна Сергеева, 20 октября, в 15:42 +5
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Комментарии
Online
leksoos13 Online
Написано 20 октября, в 16:07
под деревом подмыло грунт, на который и наступил сахалинец.
Повезло ему. Могла и рвануть... мало ли...
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+7
Warg
Написано 20 октября, в 16:09
Почему возле Аралии нашли, а не возле ПСО желательно японскую пироксилиновую.
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+1
Andrey2017
Написано 20 октября, в 16:38
Эхо войны!
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+3
Nato4ka
Написано 20 октября, в 17:00
Вот так находка!
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+2
Anubis38
Написано 20 октября, в 17:08
Маленький мальчик гранату нашел, сунул в печку и в школу ушел.
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+2
Владимир К
Написано 20 октября, в 18:42
Не похоже на гранату времен войны - состояние внешне не такое уж страшно-ржавое.А вообще за Аралией какой-то военный полигон был и стрельбище - там васяких говорят гильз и прочего барахла тонны.Так что граната в тех местах - не удивительная находка.
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+3
S.V.
Написано 20 октября, в 19:37
Владимир К,
Это со времён войны...у нас небыло таких...
а вообще у нас ещё копать лет на 100 вперёд..."подарков" много ещё можно найти...
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0
Владимир К
Написано 20 октября, в 19:56
S.V., фото плохо передает очертания предмета, но мне показалось, что это обычная Ф-1.
Да и повторюсь - сохранность слишком уж хорошая, не похож предмет на кусок металла, плолежавший в земле 70 с лишним лет
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+1
S.V.
Написано 20 октября, в 19:59
Владимир К,
Ничего не хорошая...видно,что конкретно залежалая...да и не забывай про факторы:это сейчас сплавы металлов,халтура сплошная,а тогда делали на совесть...если это японская,то тем более...что ей будет?..в земле...поржавела сколько ей положено и и лежит себе дальше...))
главное-не рванула.)))а то бах-и яйки тютю
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0
Еще 9 комментариев
DartVictor
Написано 20 октября, в 20:04
заначка посетителя санатория
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0
Владимир К
Написано 20 октября, в 21:00
Что-то долго саперы едут - вечер уже и никаких новостей по этому случаю...
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+1
SWATIMYR
Написано вчера, в 07:10
ЭХО 90-х.....жарко там было ..за Аралией...
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+1
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