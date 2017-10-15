Гранату нашли за "Аралией" в Южно-Сахалинске
Территория оцеплена
В Южно-Сахалинске за санаторием "Аралия" сегодня, около полудня была найдена граната. Ее увидел прогуливающийся в этом районе мужчина.
Как стало известно astv.ru, под деревом подмыло грунт, на который и наступил сахалинец. Вместе с землей снаряд скатился в реку. Граната с чекой. Предположительно, находилась в земле со времен Второй мировой войны.
В настоящее время территория оцеплена. На месте находятся сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой помощи Южно-Сахалинска.
Ожидается прибытие саперов.
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Повезло ему. Могла и рвануть... мало ли...
Это со времён войны...у нас небыло таких...
а вообще у нас ещё копать лет на 100 вперёд..."подарков" много ещё можно найти...
Да и повторюсь - сохранность слишком уж хорошая, не похож предмет на кусок металла, плолежавший в земле 70 с лишним лет
Ничего не хорошая...видно,что конкретно залежалая...да и не забывай про факторы:это сейчас сплавы металлов,халтура сплошная,а тогда делали на совесть...если это японская,то тем более...что ей будет?..в земле...поржавела сколько ей положено и и лежит себе дальше...))
главное-не рванула.)))а то бах-и яйки тютю