Филиал поисково-спасательного отряда «СОВА» открылся в Александровске-Сахалинском

В Александровске–Сахалинском открылся филиал региональной общественной организации «Поисково-спасательный отряд «СОВА». Новое объединение будет помогать следователям, полиции и профессиональным спасателям в поиске людей, пропавших без вести.

По инициативе поисковиков прошло заседание, на котором волонтеры, спасатели и следователи обсудили предстоящую совместную работу по поиску пропавших людей, а также поговорили о необходимости проведения совместных учений и профилактики безвестного исчезновения людей и несчастных случаев в природной среде.

- Поисковый отряд был создан по инициативе жителей города, которые обратились с этим предложением в молодежный парламент нашего города, - говорит Арина Никулина, председатель молодежного парламента, в последствии возглавившая филиал. - Наш парламент вышел на общественную организацию «СОВА» с предложением создать отряд поисковиков в районе. Идею сразу же одобрили. Руководство «СОВЫ» не только помогло нам открыть филиал, но и сейчас про нас не забывает – с нами делятся личным опытом, направляют, дают ценные советы. Мы - не профессиональные спасатели, а просто неравнодушные люди, готовые выйти на помощь любому, кто попал в беду. Поисковиков-добровольцев много не бывает, поэтому мы рады всем, кто к нам присоединяется.

- Поиск людей, пропавших без вести, часто осложняется именно нехваткой людей, готовых оперативно выйти на помощь, - отмечает Елена Шестакова, заместитель начальника районной полиции. - Созданный отряд для нас - большая помощь в розыске пропавших без вести.

- Поисковики должны быть готовы, что их помощь может понадобиться в любое время, резюмирует Дмитрий Щерба, руководитель следственного отдела Александровска-Сахалинского СУ СК РФ по Сахалинской области. - Мы можем позвонить днем, ночью, в будни и в выходные. Поиски могут начаться и прекратиться в любой момент. Мы рады, что в нашем районе есть люди, которых это не пугает, и они готовы протянуть руку помощи в любой момент.

Набор в Александровск-Сахалинский филиал «Поисково-спасательного отряда «СОВА» открыт. Всех желающих вступить в отряд просят связаться с Еленой Тильк по телефону: 8-914-741-3816.