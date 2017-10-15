Мертвого мужчину нашли на берегу реки в Тымовском районе

Вечером 13 октября в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на берегу водоема в южной части села Красная Тымь обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, на место происшествия выехали сотрудники следственного отдела. В ходе осмотра была установлена личность мужчины, им оказался 32-летний местный житель.

Для того, чтобы установить причины смерти погибшего, труп направили в морг. Предположительная причина смерти - переохлаждение организма в результате воздействия низких температур окружающей среды.

По данному факту следственным отделом по Тымовскому району проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.