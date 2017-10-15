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Мертвого мужчину нашли на берегу реки в Тымовском районе

Мертвого мужчину нашли на берегу реки в Тымовском районе

По предварительной информации, сельчанин замерз

Вечером 13 октября в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на берегу водоема в южной части села Красная Тымь обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, на место происшествия выехали сотрудники следственного отдела. В ходе осмотра была установлена личность мужчины, им оказался 32-летний местный житель.

Для того, чтобы установить причины смерти погибшего, труп направили в морг.  Предположительная причина смерти - переохлаждение организма в результате воздействия низких температур окружающей среды.

По данному факту следственным отделом по Тымовскому району проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 17:21 +2
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Комментарии
KUK_12
Написано 20 октября, в 17:26
Явно не трезвый был.
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано 20 октября, в 17:39
KUK_12, ну а кто на рыбалку ездит, и без спиртного..
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+2
Senor_Tomato
Написано 20 октября, в 19:25
KUK_12, почему сразу алкоголь?! Может с сердцем проблемы. Все возможно.
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+3
Triton
Написано вчера, в 11:55
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0
S.V.
Написано 20 октября, в 19:54
странная и нелепая смерть....
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+2
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