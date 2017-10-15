Судно с опасным грузом вывели на рейд Корсакова
При разгрузке "SHUN YUE 19" в трюм упали три бочки с химикатами
Сегодня, 19 октября, в порту Корсакова при разгрузке судна "SHUN YUE 19" (под флагом Ямайки) в трюм упали три бочки с опасными легковоспламеняющимися химикатами.
По предварительной информации, произошел разлив вещества.
Из-за угрозы возгорания судно решено вывести на рейд.
Подробности выясняются
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Существует масса реагентов для деактивации опасных химикатов.
И уж поверьте, ни один капитан или судовладелец не возьмется сливать опасную дрянь в море, тем более на внешнем рейде порта.
Вывод судна на рейд в подобных ситуациях регламетированная процедура. Не дай Бог судно у причала загорится... Такие как вы первые подымите вой: куда смотрели власти и проч.
А город подумал....
А город подумал.... ученья идут