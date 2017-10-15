Судно с опасным грузом вывели на рейд Корсакова

При разгрузке "SHUN YUE 19" в трюм упали три бочки с химикатами

Сегодня, 19 октября, в порту Корсакова при разгрузке судна "SHUN YUE 19" (под флагом Ямайки) в трюм упали три бочки с опасными легковоспламеняющимися химикатами.

По предварительной информации, произошел разлив вещества.

Из-за угрозы возгорания судно решено вывести на рейд.

Подробности выясняются