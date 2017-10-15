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Судно с опасным грузом вывели на рейд Корсакова

Судно с опасным грузом вывели на рейд Корсакова

При разгрузке "SHUN YUE 19" в трюм упали три бочки с химикатами

Сегодня, 19 октября, в порту Корсакова при разгрузке судна "SHUN YUE 19"  (под флагом Ямайки) в трюм упали три бочки с опасными легковоспламеняющимися химикатами.

По предварительной информации, произошел разлив вещества.

Из-за угрозы возгорания судно решено вывести на рейд. 

Подробности выясняются

Автор: Татьяна Сергеева, 19 октября, в 17:47 +4
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Место
Корсаков
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано 19 октября, в 17:52
Ну да, море то все проглотит. Чем больше узнаю творение человека, тем больше люблю животных.
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+9
Child_of_Sun
Написано 19 октября, в 19:54 Отредактированно 19 октября, в 19:57
Vladiksakh65, вы человек далекий от моря, судя по комментарию.
Существует масса реагентов для деактивации опасных химикатов.
И уж поверьте, ни один капитан или судовладелец не возьмется сливать опасную дрянь в море, тем более на внешнем рейде порта.
Вывод судна на рейд в подобных ситуациях регламетированная процедура. Не дай Бог судно у причала загорится... Такие как вы первые подымите вой: куда смотрели власти и проч.
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+7
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 07:06
Child_of_Sun, Утипути близкий к морю, специалист устрица в бок.
Ккк вы специалисты море засрали и капитаны на берегу оказываются первыми не такой уж великий секрет. Весь инет забит подвигами. Так что не надо меня лечить сказками про белого мальчика.
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+1
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 07:19
Child_of_Sun, Тока без обид, сказал не кривя , как есть. Засрали моря и океаны близкие к морю по самые помидоры.
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+2
Еще 3 комментария
KsuKsu
Написано 19 октября, в 17:55
Русский авось или просто несчастный случай
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+3
SWATIMYR
Написано 20 октября, в 07:16
А город подумал....
А город подумал....
А город подумал.... ученья идут
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0
Nikolaich
Написано 20 октября, в 10:28
"Из-за угрозы возгорания судно решено вывести на рейд." - и сжеч!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 10:39
Чем все продолжилось-то? И закончилось?
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+7
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