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Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу

Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу

Завершается благоустройство 22 участков

Завершается благоустройство 22 участков улиц Южно-Сахалинска. Ежедневно качество работ подрядных организаций оценивают специалисты департамента городского хозяйства.

Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в этом году заключены пять муниципальных контрактов на проведение текущего ремонта улиц Ленина, Есенина, Поповича, Комсомольской, Амурской, Карла Маркса, Дзержинского, Физкультурной, Чехова, Горького, Детской, Хабаровской, Сахалинской, площади Ленина, Компроспекта, проезда Три брата, переулков Мартовского и Асахикава. Масштабные работы с начала лета развернуты на ул. Есенина и ул. Поповича. Там наряду с заменой верхнего слоя асфальта, по сути, с нуля отстраиваются тротуары. Они вымощены новой вибропрессованной плиткой. Здесь обустроены дорожки для слабовидящих.

Однако темпы проводимых работ вызывают и у горожан, и у мэрии ряд вопросов. Жители домов, расположенных вдоль ул. Поповича, пожаловались на то, что тротуары делают недостаточно активно. В местах примыкания к дороге плитка уложена неравномерно, есть «проплешины». Самые проблемные участки ул. Поповича от ул. Чехова до ул. Ленина осмотрел начальник ДГХ Иван Федоров. В разговоре с главным инженером подрядной организации он потребовал до 1 сентября устранить все замечания.

Подрядчик со своей стороны заверил, что плитка на данный момент уложена на 98%, и обещал выставить по две бригады рабочих на каждую сторону улицы, чтобы оперативно завершить работы, которые идут с опережением графика. Срок выполнения контрактов - 1 октября, однако благодаря тесному взаимодействию между заказчиком и подрядчиком удалось достигнуть договоренности, что ремонт и ул. Есенина, и ул. Поповича будет завершен к 1 сентября, чтобы дети пошли в учебные заведения уже по обновленным улицам.

Добавим, что на ул. Поповича асфальтирование последний раз проводили более 5 лет назад, тротуары были разрушены практически наполовину. На Есенина же тротуары не обустраивали более 10 лет.

Кроме этого готовятся к завершению работы в пер. Мартовском, на улицах Ленина, Комсомольской, Карла Маркса, проезде Три брата, площади Ленина, Компроспекте. На остальных объектах ремонт идет согласно графику.

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Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу, Фото: 1
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Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу, Фото: 3
Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу, Фото: 4
Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу, Фото: 5
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Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:12 0
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Комментарии
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Ben Online
Написано сегодня, в 10:14
Это как то связано с приездом Нанотольевича?
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:27
Ben, А как же без этого...
вчера смотрел новости по АСТВ. было сказано что уже 8 лет происходит благоустройство города.
вот я помню таких грандиозных переделок города я при Экс-губернатора Хорошавина не видел.
как пришёл Кожемяко все сдвинулась с мертвой точке..
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+2
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Ben Online
Написано сегодня, в 10:33
(князь) Вельзевул, Всё верно
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0
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:39
Ben, теперь Экс-губ косит на здоровье... как деньги гребсти здоровье позволяло.
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+1
Еще 6 комментариев
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:44
Показушники!!!! В Холмске тысячу лет по ямам ездили... а тут выборы на носу и на те... чудо.. дороги новые буквально за пару недель.... вот на долго ли...
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0
S.V.
Написано сегодня, в 10:45
Живу в этих краях...чебуреки ленивее черепахи,это пипец...по принципу солдат спит-служба идёт...с такой скоростью они будут до 2020 года делать...уже бы месяц назад закончили,если работали быстрее....очень часто сидят и балаболят на своём,ржут,нифига не делают...плитка никем не охраняется,брошена как попало,можно приехать и увезти себе на дом,выложить дорожки на халяву...
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+1
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 10:53
S.V., как там, "можно вытравить человека из России, но Россию из человека - никогда" ))))) У нас то бабулеты цветы тырят, то теперь вы предлагаете плитку на дачу увезти ))) Нельзя же так )
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S.V.
Написано сегодня, в 11:00
Сергей Маслаков,
это не предложение,а фактический пример,ибо тырят как пить дать...
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