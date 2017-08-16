Текущий ремонт улиц Южно-Сахалинска близится к финалу

Завершается благоустройство 22 участков улиц Южно-Сахалинска. Ежедневно качество работ подрядных организаций оценивают специалисты департамента городского хозяйства.

Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в этом году заключены пять муниципальных контрактов на проведение текущего ремонта улиц Ленина, Есенина, Поповича, Комсомольской, Амурской, Карла Маркса, Дзержинского, Физкультурной, Чехова, Горького, Детской, Хабаровской, Сахалинской, площади Ленина, Компроспекта, проезда Три брата, переулков Мартовского и Асахикава. Масштабные работы с начала лета развернуты на ул. Есенина и ул. Поповича. Там наряду с заменой верхнего слоя асфальта, по сути, с нуля отстраиваются тротуары. Они вымощены новой вибропрессованной плиткой. Здесь обустроены дорожки для слабовидящих.

Однако темпы проводимых работ вызывают и у горожан, и у мэрии ряд вопросов. Жители домов, расположенных вдоль ул. Поповича, пожаловались на то, что тротуары делают недостаточно активно. В местах примыкания к дороге плитка уложена неравномерно, есть «проплешины». Самые проблемные участки ул. Поповича от ул. Чехова до ул. Ленина осмотрел начальник ДГХ Иван Федоров. В разговоре с главным инженером подрядной организации он потребовал до 1 сентября устранить все замечания.

Подрядчик со своей стороны заверил, что плитка на данный момент уложена на 98%, и обещал выставить по две бригады рабочих на каждую сторону улицы, чтобы оперативно завершить работы, которые идут с опережением графика. Срок выполнения контрактов - 1 октября, однако благодаря тесному взаимодействию между заказчиком и подрядчиком удалось достигнуть договоренности, что ремонт и ул. Есенина, и ул. Поповича будет завершен к 1 сентября, чтобы дети пошли в учебные заведения уже по обновленным улицам.

Добавим, что на ул. Поповича асфальтирование последний раз проводили более 5 лет назад, тротуары были разрушены практически наполовину. На Есенина же тротуары не обустраивали более 10 лет.

Кроме этого готовятся к завершению работы в пер. Мартовском, на улицах Ленина, Комсомольской, Карла Маркса, проезде Три брата, площади Ленина, Компроспекте. На остальных объектах ремонт идет согласно графику.