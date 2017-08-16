Около 200 сахалинцев с начала года перенесли пенсионные накопления в другой фонд

С начала текущего года 179 сахалинцев подали заявления о переводе своих пенсионных накоплений другому страховщику. Большая часть потребовала досрочного перехода, сообщает пресс-служа регионального управления Пенсионного фонда России.

Начиная с 2015 года, все заявления о переходах от одного страховщика к другому делятся на две категории: заявления о переходе или заявления о досрочном переходе.

По «заявлению о переходе» переход осуществляется в году, следующим за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. Если в 2017 году было подано заявление о переходе из ПФР в НПФ или наоборот, пенсионные накопления будут переданы выбранному страховщику в первом квартале 2022 года. При этом гражданину гарантируется вся сумма пенсионных накоплений.

По «заявлению о досрочном переходе» переход осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. Например, заявление о досрочном переходе 2017 года будет рассмотрено в 1 квартале 2018 года. Однако в таком случае гражданин несёт риски потери инвестиционного дохода. Более того, в случае получения убытка от инвестирования средств полученный отрицательный результат будет зафиксирован и сумма накоплений уменьшится. Таким образом, досрочный переход имеет два существенных риска — потеря инвестиционного дохода, а также отсутствие гарантии на сохранение «номинала» уплаченных взносов.

Таким образом, начиная с 2015 года выбирать страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ПФР либо негосударственный пенсионный фонд) с целью инвестирования средств пенсионных накоплений, без потери инвестиционного дохода, можно не чаще одного раза в 5 лет.