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Дорогу нетрезвому водителю перекрыли в Анивском районе сотрудники ГИБДД

Дорогу нетрезвому водителю перекрыли в Анивском районе сотрудники ГИБДД

Автомобилист не реагировал на требования ДПС

Сегодня утром между Анивой и Троицким сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля Toyota Cami.

По словам очевидцев, автомобилист не реагировал на требования сотрудников ДПС, обгонял и подрезал автомобили.  

Представители Госавтоинспекции перекрыли дорогу водителю, который, по предварительной информации, был нетрезв. В настоящее время он задержан.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:58 +7
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Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 10:02
Сотрудникам ГИБДД 5!
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+8
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:04 Отредактированно сегодня, в 10:04
Karu, операторам вертикалам 2!
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+6
Breaking87
Написано сегодня, в 10:03
еще бы с автоматами выбежали
цирк с конями
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−5
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:16
Breaking87, а если начнется нештатная ситуация-пром им кидаться? А тут можно было и по колесам стрелять
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+1
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 10:55
Breaking87, Что выдали, тем и пользуются, какие проблемы?
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0
Denis67
Написано сегодня, в 10:56
leksoos13, да сразу - на поражение. После выстрела в воздух... Писанины было бы меньше, типа рикошет от дороги, когда по колёсам стреляли...
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0
Еще 1 комментарий
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 10:05
Надо ужесточать наказание за езду в нетрезвом виде.
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+7
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 10:09
Ben, уроды, они ничего не боятся ...
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+1
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 10:09
Молодцы ребята!
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+2
Predators
Написано сегодня, в 10:26
выпил, ну забудь ты про руль, нет, все равно садятся, что за люди
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+2
Devil1985
Написано сегодня, в 10:32
Predators, народ бестолковый
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:06
Predators, одно дело угробятся сами, но ведь ещё компанию соберут
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:29
Как красиво сработали! и без происшествий... Молодцы!
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 10:39
не забывайте,что Анатольич приехал,меры безопасности повышены..если бы начальство спалило бы бухого,рядовые инспекторы получили бы по шапке....так бы фиг кто пошевелился...как ездили бухалдосы,так и будут ездить...
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:41
Зачет, вовремя, не успел синяк начудить беды.
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:41
Вот что за люди! принял на грудь, сиди дома...
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+2
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