Дорогу нетрезвому водителю перекрыли в Анивском районе сотрудники ГИБДД

Автомобилист не реагировал на требования ДПС

Сегодня утром между Анивой и Троицким сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля Toyota Cami.

По словам очевидцев, автомобилист не реагировал на требования сотрудников ДПС, обгонял и подрезал автомобили.

Представители Госавтоинспекции перекрыли дорогу водителю, который, по предварительной информации, был нетрезв. В настоящее время он задержан.