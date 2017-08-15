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Сахалин закупил дополнительную партию тест-полосок для больных диабетом

Сахалин закупил дополнительную партию тест-полосок для больных диабетом

Она поступит через 10 дней

Дополнительная партия тест-полосок для больных сахарным диабетом поступит в регион через десять дней. Закупка осуществляется по поручению губернатора Олега Кожемяко. О проблеме нехватки тест-полосок, отпускаемых по рецептам, на встречах с главой региона говорили жители разных муниципальных образований.

Вопрос об обеспечении больных диабетом необходимыми лекарствами прозвучал и в ходе «прямой линии с губернатором». Его задала пенсионерка из Корсакова Нина Трубина.

-  Бесплатные рецепты, которые выдает больница, не работают, - обратилась она к Олегу Кожемяко. - Нет инсулина, тест-полосок. Больницы и аптеки пустые. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему.

Областное министерство здравоохранения разбирается в причинах дефицита.

- Тест-полоски закупаются по заявкам медицинских учреждений, - рассказала заместитель руководителя ведомства Татьяна Золоедова. - На 1 августа они выполнены на 110 процентов, это с учетом переходящих остатков. Сейчас мы в ходе служебной проверки изучаем обоснованность представленных заявок, порядок назначения. Возможно, одной из причин дефицита стала отпускная пора. Люди переезжают на дачу, отправляются в другие регионы. И, естественно, стремятся сделать запас. А больные диабетом могут по рецепту врача получать препараты, средства для их введения и контроля на срок до трех месяцев. Результатом возросшего спроса стала, в частности, нехватка тест-полосок.

По словам Татьяны Золоедовой, произведены закупки тест-полосок. Они поступят на Сахалин через десять дней. Проводятся закупки других видов этой продукции.       По состоянию на 21 августа жители Сахалина и Курил, страдающие диабетом, обеспечены сахароснижающими препаратами, средствами введения и контроля уровня глюкозы на 71,4 миллиона рублей. Для них созданы запасы лекарств на несколько месяцев, включая препараты для сопутствующей терапии.

-  Если препарат отсутствует в аптеке, специалист должен взять рецепт на отсроченное обслуживание и передать информацию в министерство здравоохранения, - дополнила Татьяна Золоедова. - После этого принимаются меры по отгрузке дополнительной партии в это учреждение.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:07 0
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