Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Так, 17 августа в 50 м от устья реки Бахура на берегу Охотского моря при погрузке в автомобили свежевыловленного лосося задержаны два гражданина России. У них изъяли три тонны горбуши в мешках, рыбацкие костюмы, автомобили, используемые для транспортировки рыбы. Документов на добычу лосося задержанные не предоставили. Предварительно нанесенный ущерб составил более 500 000 рублей.

Как отмечают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, один из задержанных уже дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов при аналогичных обстоятельствах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 августа в Ногликском районе при транспортировке незаконно добытых водных биологических ресурсов задержан гражданин РФ. В ходе осмотра в грузовом автомобиле обнаружено 11 куботейнеров с лососем. Общий вес незаконного улова - около 7 тонн. Рыба и транспортное средство изъяты. Предварительно нанесенный ущерб составил около 2 000 000 рублей.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).