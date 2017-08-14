новости
новости
Регистрация
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю

Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Так, 17 августа в 50 м от устья реки Бахура на берегу Охотского моря при погрузке в автомобили свежевыловленного лосося задержаны два гражданина России.  У них изъяли три тонны горбуши в мешках, рыбацкие костюмы, автомобили, используемые для транспортировки рыбы. Документов на добычу лосося задержанные не предоставили. Предварительно нанесенный ущерб составил более 500 000 рублей.

Как отмечают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, один из задержанных уже дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов при аналогичных обстоятельствах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 августа в Ногликском районе при транспортировке незаконно добытых водных биологических ресурсов задержан гражданин РФ. В ходе осмотра в грузовом автомобиле обнаружено 11 куботейнеров с лососем. Общий вес незаконного улова - около 7 тонн. Рыба и транспортное средство изъяты. Предварительно нанесенный ущерб составил около 2 000 000 рублей.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении, а также  рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). 

Галерея
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 1
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 2
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 3
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 4
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 5
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 6
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 7
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю, Фото: 8
показать все фотографии
Десять тонн лосося изъяли у сахалинских браконьеров за неделю
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:51 +3
Другие статьи по темам
Люди
пограничникибраконьеры
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:53
Тяжко стало браконьерам, серьёзно взялись.
Ответить
+1
MASHUTA
Написано сегодня, в 16:00
А рыба то наверно уже ушла в Москву по блатным каналам......
Ответить
+1
Denis67
Написано сегодня, в 16:15
Резвятся они в Лесном и всё норм у них..
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В начале октября на Сахалине соберутся молодые журналисты
В начале октября на Сахалине соберутся молодые журналисты
«Вальс в музее» собрал любителей и профессионалов танца
«Вальс в музее» собрал любителей и профессионалов танца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru