В Долинске обещают построить новую школу к сентябрю 2018 года

К 1 сентября 2018 года откроется новая школа в Долинске. Она заменит пришедшее в негодность прежнее учебное заведение. Строительство началось в апреле. За это время в здании уже проложили канализацию, установили колонны и перекрытия вплоть до 3 этажа. Учебное заведение сможет принять 800 человек, также оно призвана разгрузить школу № 2. По договору ее должны построить к январю 2019 года. Однако, по словам сотрудников администрации города Долинска, губернатор настоял на том, что новое здание должно заработать к началу учебного года.

– У меня были сомнения, что из-за спешки школа потом сложится как карточный домик, но подрядчики заверили, что все строительные технологии соблюдаются и проблем не возникнет, – делится с ASTV.RU начальник местного управления образования Любовь Ким.

– Подрядчики стараются успеть. Из-за постоянных работ даже поступали замечания от жильцов рядомстоящих домов, – говорит главный специалист отдела реализации целевых программ в сфере строительства Людмила Килина.

На начальном этапе строительства стоимость всех работ составила почти 900 миллионов рублей. Но по словам представителей администрации города, конечная стоимость, по всей видимости, окажется выше этой суммы, однако разница не превысит 10 процентов утвержденной цены.

Здание новой школы разделено на шесть блоков. Центральный, расположенный на 3 этаже, включит в себя административные кабинеты, школьную библиотеку, гардеробы, учебные классы, музей, радиостудию, тренажерный зал, а также санитарно-бытовые помещения и медблок. На втором этаже будут столовая на 280 мест, актовый зал на 320 человек, кабинет психолога, учебные аудитории для детей от 5 класса и старше. Остальные секции здания вместят в себя помещения для групп продленного дня, учительскую, кабинет логопеда, мастерские для уроков труда и класс домоводства.

Рядом со школой построят стадион, а также спортивные площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Их покрытие выполнят из резиновых стройматериалов.

Само здание заменит старую школу, которая простояла почти 60 лет. По словам сотрудников управления образования Долинска, конструкции здания пришли в негодность. Кроме того, экспертиза показала, что школа несейсмоустойчива. Последний раз там делали капитальный ремонт десять лет назад – ставили пластиковые окна, стелили линолеум, меняли кафель.