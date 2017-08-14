Опора ЛЭП загорелась в Макарове

20 августа в 11:43 диспетчеру Макаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Набережной горит опора электрических сетей.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось горение открытым пламенем верхней части опоры на общей площади 0,5 кв. метра.

Возгорание было локализовано в 11.48, а в 11.55 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 3 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.