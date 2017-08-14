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Опора ЛЭП загорелась в Макарове

Опора ЛЭП загорелась в Макарове

Пожар произошел на улице Набережной

20 августа в 11:43 диспетчеру Макаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Набережной горит опора электрических сетей.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось горение открытым пламенем верхней части опоры  на общей площади 0,5 кв. метра. 

Возгорание было локализовано в 11.48, а в 11.55 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 3 человека и 1 единица техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:32 +2
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