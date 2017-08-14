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Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
фото очевидцев

Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина

Тело на воде увидели отдыхающие

Мертвого мужчину обнаружили в Анивском заливе сегодня утром, 20 августа. Тело увидели отдыхающие недалеко от трассы на Озерск, в районе Школьного распадка.

На место прибыли сотрудники районного МЧС и корсаковской полиции. Тело мужчины доставили на берег. Личность погибшего пока не установлена. Причины смерти будут определены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина, Фото: 1
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина, Фото: 2
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина, Фото: 3
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина, Фото: 4
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина, Фото: 5
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Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:57 0
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