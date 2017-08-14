Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина

фото очевидцев

Мертвого мужчину обнаружили в Анивском заливе сегодня утром, 20 августа. Тело увидели отдыхающие недалеко от трассы на Озерск, в районе Школьного распадка.

На место прибыли сотрудники районного МЧС и корсаковской полиции. Тело мужчины доставили на берег. Личность погибшего пока не установлена. Причины смерти будут определены в ходе судебно-медицинской экспертизы.