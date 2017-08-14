Жители Александровска жаловались губернатору на стоматологов и воду

В ближайшее время 36 семей из Александровск-Сахалинского района переедут в новый дом. Здание возведено в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Монолитный дом, подготовленный к сдаче в эксплуатацию, а также прилегающую территорию с полным благоустройством осмотрел губернатор. Квартирам, построенным «под ключ», он дал положительную оценку.

В Александровск-Сахалинский район Олег Кожемяко прибыл, продолжая рабочую поездку по северным муниципальным образованиям острова Сахалин. Первым объектом, который посетил губернатор, стало водохранилище на реке Козулинке. Оно имеет ключевое значение для районного центра. Многие годы жители города терпят неудобства из-за некачественного водоснабжения. Для решения проблемы за счет средств областного бюджета был проведен ряд работ, в том числе очистка водохранилища от иловых отложений. В результате в этом месяце городу удалось обойтись без ставшего недоброй традицией перехода на сеансовую подачу воды.

Также Олег Кожемяко ознакомился с ходом работ по благоустройству. Сегодня в райцентре многие дворовые территории, улицы подготовлены к укладке твердого покрытия. Как рассказал недавно приступивший к исполнению обязанностей главы района Темур Мироманов, в ближайшее время в муниципальном образовании заработает завод по производству асфальта мощностью 60 тонн в час. Это даст возможность нарастить темпы ремонта дворовых территорий и дорог на территории города и района.

Целый ряд вопросов обсудил Олег Кожемяко с местными спортсменами. Они пожаловались, что условия для занятий физической культурой в муниципальном образовании оставляют желать лучшего. Например, на местной горнолыжной трассе приходится пользоваться подъемником, установленным в 1970-х годах. Механизм давно выработал ресурс и уже не является безопасным.

- Региональное министерство спорта и молодежной политики получило задание - проработать вопрос о замене подъемника на более современный, - рассказал председатель Сахалинской областной федерации бокса Олег Саитов. Он также принимал участие во встрече со спортивной общественностью. – Областные власти готовы оказать поддержку и проекту по строительству лыжероллерной трассы, чтобы местные лыжники могли поддерживать форму не только зимой, но и летом. Также по решению губернатора в городе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с залом игровых видов спорта и тренажерами. Возможно, в нем будет и помещение для занятий боксом. Тем более, что все необходимое для этого оборудование в Александровске-Сахалинском имеется. Его городу в свое время подарила наша федерация.

Еще один объект внимания губернатора - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное». Здесь по поручению главы региона несколько дней назад открылась «Кроха» - специализированная группа присмотра и ухода для малышей из студенческих семей. Теперь молодые люди, получающие образование в местных учебных заведениях, могут продолжать учиться в дневное время, пока с их детьми занимаются опытные воспитатели, психолог и логопед.

- Очень хорошо придумали, - сказала одна из молодых мам, пришедшая за своим малышом. – Это удобно для взрослых и детям здесь нравится.

Группу присмотра одновременно могут посещать 10 малышей. Для них отремонтированы игровая и спальная комнаты, вспомогательные помещения, благоустроена территория, приобретена новая мебель, игрушки.

Как всегда, большое внимание Олег Кожемяко уделил учреждениям здравоохранения района. При этом он обратил внимание на очень болезненную в прямом смысле слова проблему. Оказывается, в районе всего один действующий врач-стоматолог. Второй недавно уволился и уехал. При этом, пожаловались пациенты, оставшийся специалист в основном ведет платный прием. Поэтому сегодня жителям попасть на прием к врачу непросто даже с острой болью. Руководство областного минздрава получило задание – срочно заняться подбором специалиста, а также организовать должным образом работу действующего зубного врача.

Новые вопросы по теме здравоохранения прозвучали и во время традиционной встречи губернатора с жителями района. В частности, одна из ее участниц пожаловалась, что пациентам дневного стационара зачастую приходится самим приобретать необходимые препараты.

- Наведите порядок, - потребовал губернатор, обращаясь к главному врачу центральной районной больницы Елене Бабинец. – Я вскоре опять приеду сюда. И если жалобы повторятся, придется принимать серьезные решения.

В ходе встречи прозвучало много вопросов, связанных с недостатками в работе управляющих компаний, местных властей.

- Ситуация в районе, конечно, непростая, - констатировал Олег Кожемяко. – Накопилось большое количество проблем, которые беспокоят жителей. Областные власти будут продолжать работу, нацеленную на развитие коммунальной и социальной сферы муниципального образования, повышение качества жизни в районе.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области