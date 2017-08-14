У «Сити Молла» после аварии машина врезалась в столб

После столкновения двух машин в районе торгового комплекса «Сити Молл» областного центра одна их них слетела с трассы. Видео последствий в редакцию ASTV.RU прислал очевидец.

Как следует из ролика, ДТП случилось у поворота на СНТ «Лесник». Участниками аварии стали две «тойоты». Если одной из них досталось сравнительно немного, то вторая сошла с трассы и врезалась в столб освещения. Удар пришелся в правый бок автомобиля, после чего он и потерял связь с дорогой.

Наиболее пострадавшим в этой аварии, возможно, и оказался уличный столб – он устоял, но серьезно согнут.