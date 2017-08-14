В Южно-Сахалинске бесплатно раздали вещи для школьников

В Южно-Сахалинске 19 августа три часа работал магазин бесплатной одежды. Каждый по своему желанию мог отдать вещи на фримаркет, чтобы поделиться ими, или забрать то, что принесли другие. Хотя организаторы приурочили акцию к началу учебного года, на ней были вещи как для детей, так для взрослых.

– Мы проводим фримаркет уже два года, – рассказывает один из кураторов акции Василий Короп. – Люди приносят одежду, обувь, диски, книги – они здесь хранятся, пока кто-нибудь не заберет их себе.

По его словам, хотя разобрали много вещей, большая часть осталась. Ее сохранят до следующего раза.

– Я стараюсь посещать каждую такую акцию, потому что для меня это признак определенного свободного отношения к вещам. Хотя мне намного приятнее делиться. Иногда я даже приношу больше, чем беру, – рассказывает посетительница фримаркета Наталья Зиновьева.

Олеся Варканова тоже не в первый раз участвует в подобном мероприятии. В этот раз она принесла школьные книги. Ее детям они больше не нужны, но вдруг, говорит женщина, пригодятся кому-нибудь еще.

– Мы делаем хорошее дело, обмениваясь вещами. Это удобно, – говорит Олеся. – Например, мне некуда было деть некоторую одежду и книги, и я их выкидывала. А здесь они кому-нибудь пригодятся.

Следующую акцию организаторы планируют провести в конце декабря. До этого момента они продолжат принимать ненужные вещи.