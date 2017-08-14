Технологии строительства Крымского моста могут применить на Сахалине

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Об этом в своем выступлении на форуме «Территория смыслов на Клязьме» заявил глава министерства транспорта Максим Соколов

Приобретённый при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив опыт может быть применён при возведении моста на Сахалин. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на выступление главы министерства транспорта России Максима Соколова на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Крымский мост – сложнейшая инженерная задача, над решением которой бились специалисты почти 100 лет. Мост встанет на 595 опор, для устройства которых сооружается более 7 тысяч свай, – говорится в сообщении. – Приобретённый опыт может быть применен на Сахалине».

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Основные строительно-монтажные работы начались в 2016 году. Общая стоимость проекта по контракту составляет 223,1 млрд руб, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд руб. Планируется, что автомобильное движение по мосту будет открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года.