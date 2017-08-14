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В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку

В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку

Ребятня играла среди металлических развалин

С просьбой убрать металлические конструкции, установленные во дворе дома № 1 по ул. Амурской еще в советское время, в администрацию города обратилась жительница Южно-Сахалинска Надежда Савина.

Женщина беспокоилась за безопасность местной детворы, которая играет во дворе среди металлических развалин. Речь идет о старом заборе, который тянулся по периметру всей площадки. Из него торчали ржавые части, угрожающие взрослым и детям. Именно с этой проблемой Надежда Дмитриевна и обратилась в администрацию города.

Сотрудники муниципалитета незамедлительно отреагировали и организовали работы по демонтажу опасных объектов. Управляющая компания «ЖЭУ-3» совместно с городским МЧС избавили двор от разрушенного забора, ликвидировали торчащие бетонные основания, убрали мусор и демонтировали старую горку.

- Этот забор стоял здесь с 1969 года, поэтому его нужно было убрать. Я рада, что мое обращение принесло результат.  Я люблю Южно-Сахалинск, это мой город. За последнее время он расцвел, стал уютнее и комфортнее. Я вижу, что активно идет ремонт дорог, не забываются дворы, - сказала Надежда Дмитриевна.

Также она призвала озвучивать проблемы и не бояться  обращаться в соответствующие органы, чтобы власть и горожане вместе сделали Южно-Сахалинск еще лучше. В свою очередь управляющая компания пообещала, что скоро во дворе установят новые лавочки.

Администрация города напоминает жителям о существовании  программы ремонта дворов департамента городского хозяйства. Южносахалинцы могут присылать заявки на капитальный или текущий ремонт своего двора в ДГХ по электронной почте dgh@yuzhno-sakh.ru с пометкой «Мой двор». Они будут учтены при формировании планов капитального ремонта на последующие годы. Сюда же можно направлять обращения в случае, если вы хотите установить, например, дополнительно скамейки, спортивную или детскую площадку, заасфальтировать участок разбитой дороги и т. д.

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В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку, Фото: 1
В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку, Фото: 2
В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку, Фото: 3
В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку, Фото: 4
В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку, Фото: 5
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В одном из дворов Южно-Сахалинска демонтировали аварийную детскую площадку
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:34 +2
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 16:04
Дааа... НУ И ДЕЛА... А до этого времени домоуправ прям ничего не видел, а ЖКХ счёт присылала, чтоб жильцы за выполнение услуги оплатили....
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−1
SWATIMYR
Написано сегодня, в 19:12
Ах, побольше бы таких неравнодушных людей, как Надежда Дмитриевна!!!
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