В Сахалинской области начали печатать бюллетени к выборам
Их приготовят с запасом
Сегодня, 18 августа, началось изготовление бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Всего планируется выпустить 387 тысяч штук для голосования по единому избирательному округу и столько же – для голосования по одномандатным округам.
По данным на 1 июля 2017 года, численность избирателей в Сахалинской области составляет 382 245 человек.
Согласно закону Сахалинской области о выборах депутатов Сахалинской областной Думы, количество избирательных бюллетеней, изготовленных для голосования по соответствующему избирательному округу, не должно превышать более чем на 1,5 % число избирателей, зарегистрированных в округе. Как сообщила секретарь избирательной комиссии Марина Андриянова, будет изготовлено на 1,3 % больше бюллетеней от числа избирателей.
В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются.
Главные избирательные документы на выборах депутатов областной Думы изготовят в два этапа. Процедура приема и передачи первой партии начнется в 15 часов 19 августа в помещении Сахалинской областной типографии.
- Мы подходим к финишу – начинаем изготавливать бюллетени. После ряда согласований 18 августа начнется печать. 19 августа пройдет передача части избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Сахалинской области. Спецсвязью они будут отправлены в Южно-Курильск, Курильск и Оху – где в первую очередь значится досрочное голосование, а также в Северо-Курильск. Это труднодоступные местности, – сообщил на очередном заседании заместитель председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виталий Дернейко.
В избиркоме отмечают, что при печати бюллетеней будут обеспечены все необходимые условия безопасности. В помещении при изготовлении могут находиться только сотрудники спецсвязи, правоохранительных органов, члены комиссии с правом решающего голоса. Печатные формы и выбракованные избирательные бюллетени уничтожаются.
При процедуре приема и передачи может присутствовать любой член избирательной комиссии Сахалинской области, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списков кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.
В избирательной комиссии Сахалинской области распределили избирательные бюллетени исходя из численности избирателей, зарегистрированных на соответствующих территориях городских округов:
- Окружная избирательная комиссия № 1, в том числе Южно-Сахалинская городская ТИК – по 29 200 бюллетеней по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Численность избирателей здесь по данным на 1 июля – 28 856.
- ОИК № 2, в том числе Южно-Сахалинская городская ТИК – по 27 200 бюллетеней. Численность избирателей – 26 867.
- ОИК № 3, в том числе Южно-Сахалинская городская ТИК – по 25 400. Численность избирателей – 25 041.
- ОИК № 4, в том числе Южно-Сахалинская городская ТИК – по 30 000. Численность избирателей – 29 588.
- ОИК № 5, в том числе Южно-Сахалинская городская ТИК – по 30 500. Численность избирателей – 30 143.
- ОИК № 6, в том числе Холмская ТИК – по 25 700. Численность избирателей – 25 384.
- ОИК № 7, в том числе Невельская ТИК – по 14 400 (численность избирателей – 14 202), Холмская ТИК – по 9 200 (численность избирателей – 9 091).
- ОИК № 8, в том числе Анивская ТИК – по 13 500 (численность избирателей - 13 311), Корсаковская ТИК – по 13 300 (численность избирателей – 13 112).
- ОИК № 9, в том числе Корсаковская ТИК – по 19 100 (численность избирателей – 18 824), Курильская ТИК – по 4 200 (численность избирателей – 4 138), Южно-Курильская ТИК – по 6 400 (численность избирателей – 6 356).
- ОИК № 10, в том числе Долинская ТИК – по 21 000 (численность избирателей – 20 762), Томаринская ТИК – по 8 500 (численность избирателей – 8 330).
- ОИК № 11, в том числе Макаровская ТИК – по 6 450 (численность избирателей – 6 346) и Поронайская ТИК – по 19 850 (численность избирателей – 19 616).
- ОИК № 12, в том числе Смирныховская ТИК – по 9 400 (численность избирателей – 9 250), Углегорская ТИК – по 19 100 (численность избирателей – 18 899).
- ОИК № 13, в том числе Александровск-Сахалинская ТИК – по 9 900 (численность избирателей – 9 750), Северо-Курильская ТИК – по 1 800 (численность избирателей – 1 787), Тымовская ТИК – по 12 700 (численность избирателей – 12 594).
- ОИК № 14, в том числе Ногликская ТИК – по 9 400 (численность избирателей – 9 283), Охинская ТИК – по 21 000 (численность избирателей – 20 715).