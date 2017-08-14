В Сахалинской области начали печатать бюллетени к выборам

Сегодня, 18 августа, началось изготовление бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Всего планируется выпустить 387 тысяч штук для голосования по единому избирательному округу и столько же – для голосования по одномандатным округам.

По данным на 1 июля 2017 года, численность избирателей в Сахалинской области составляет 382 245 человек.

Согласно закону Сахалинской области о выборах депутатов Сахалинской областной Думы, количество избирательных бюллетеней, изготовленных для голосования по соответствующему избирательному округу, не должно превышать более чем на 1,5 % число избирателей, зарегистрированных в округе. Как сообщила секретарь избирательной комиссии Марина Андриянова, будет изготовлено на 1,3 % больше бюллетеней от числа избирателей.

В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются.

Главные избирательные документы на выборах депутатов областной Думы изготовят в два этапа. Процедура приема и передачи первой партии начнется в 15 часов 19 августа в помещении Сахалинской областной типографии.

- Мы подходим к финишу – начинаем изготавливать бюллетени. После ряда согласований 18 августа начнется печать. 19 августа пройдет передача части избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Сахалинской области. Спецсвязью они будут отправлены в Южно-Курильск, Курильск и Оху – где в первую очередь значится досрочное голосование, а также в Северо-Курильск. Это труднодоступные местности, – сообщил на очередном заседании заместитель председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виталий Дернейко.

В избиркоме отмечают, что при печати бюллетеней будут обеспечены все необходимые условия безопасности. В помещении при изготовлении могут находиться только сотрудники спецсвязи, правоохранительных органов, члены комиссии с правом решающего голоса. Печатные формы и выбракованные избирательные бюллетени уничтожаются.

При процедуре приема и передачи может присутствовать любой член избирательной комиссии Сахалинской области, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списков кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.

В избирательной комиссии Сахалинской области распределили избирательные бюллетени исходя из численности избирателей, зарегистрированных на соответствующих территориях городских округов: