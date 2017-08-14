новости
новости
Регистрация
В невельском детском саду появилcя современный синтезатор

В невельском детском саду появилcя современный синтезатор

Его подарили «Родные острова»

В гости к малышам невельского детского сада № 5 «Солнышко» приехали представители регионального фонда «Родные острова». Они привезли синтезатор для музыкальных занятий. Теперь ребята смогут заниматься музыкой, наслаждаясь чистым звуком инструмента.

Существующее фортепиано требовало постоянного настраивания, а в Невельске и даже на Сахалине таких специалистов нет. Поэтому проводить музыкальные занятие последние месяцы было очень сложно.

На помощь детскому саду пришла команда регионального фонда «Родные острова». Фонд, созданный невельчанами, очень внимательно относится к просьбам из родного города. Поэтому новый современный синтезатор появился в детском саду меньше чем через месяц. Выбор сделали, опираясь на рекомендации музыкального работника Галины Плакучевой.

- Это очень здорово. Просто прекрасно. Теперь музыкальные занятия будут проходить лучше. Спасибо вам, - добавила она.

Волонтеры доставили музыкальный инструмент в детский сад и помогли установить его в музыкальном зале. Этот современный синтезатор пришелся по душе и учителю музыки, и воспитанникам детского сада «Солнышко». Малыши уже готовы учить новые песни и на музыкальные занятия приходить в полном составе.  Свои достижения они сразу и продемонстрировали – для гостей была подготовлена небольшая музыкальная программа.

- Реализация музыкального воспитания, столь значимого в культурном плане развития детей, была бы невозможной без участия фонда, - отметила Наталья Вологжина, заведующая детским садом. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:48 +5
Другие статьи по темам
Место
Невельск
Прочее
Фонд Родные острова
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:05
Он еще фунциклирует,мой родной сад? Ничего себе!

Хороший подарок детям.
Ответить
+4
Sergey_72
Написано сегодня, в 14:49
Malinka17, Да. Только теперь он на 70-лет Октября находится.
Ответить
+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 15:25
Sergey_72, а вот оно как значит. Ну все равно сердце греет)))
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Тымовский район получит новый спортивный комплекс и жилье
Тымовский район получит новый спортивный комплекс и жилье
Мужчина погиб на Охинской ТЭЦ
Мужчина погиб на Охинской ТЭЦ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru