В невельском детском саду появилcя современный синтезатор

В гости к малышам невельского детского сада № 5 «Солнышко» приехали представители регионального фонда «Родные острова». Они привезли синтезатор для музыкальных занятий. Теперь ребята смогут заниматься музыкой, наслаждаясь чистым звуком инструмента.

Существующее фортепиано требовало постоянного настраивания, а в Невельске и даже на Сахалине таких специалистов нет. Поэтому проводить музыкальные занятие последние месяцы было очень сложно.

На помощь детскому саду пришла команда регионального фонда «Родные острова». Фонд, созданный невельчанами, очень внимательно относится к просьбам из родного города. Поэтому новый современный синтезатор появился в детском саду меньше чем через месяц. Выбор сделали, опираясь на рекомендации музыкального работника Галины Плакучевой.

- Это очень здорово. Просто прекрасно. Теперь музыкальные занятия будут проходить лучше. Спасибо вам, - добавила она.

Волонтеры доставили музыкальный инструмент в детский сад и помогли установить его в музыкальном зале. Этот современный синтезатор пришелся по душе и учителю музыки, и воспитанникам детского сада «Солнышко». Малыши уже готовы учить новые песни и на музыкальные занятия приходить в полном составе. Свои достижения они сразу и продемонстрировали – для гостей была подготовлена небольшая музыкальная программа.

- Реализация музыкального воспитания, столь значимого в культурном плане развития детей, была бы невозможной без участия фонда, - отметила Наталья Вологжина, заведующая детским садом.