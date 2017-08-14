Мужчина погиб на Охинской ТЭЦ

17 августа в 17:00 в следственный отдел Охи СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом с 60-летним работником АО «Охинская ТЭЦ».

Как сообщают в областном следкоме, установлено, что во время проведения плановых работ по перемещению бойлерных пучков на площадке перед автотранспортным участком АО «Охинская ТЭЦ» одним из пучков придавило слесаря парогазотурбинного оборудования, который затем от полученных травм скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Охинская ЦРБ».

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц компании по ч. 2 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.