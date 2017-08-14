новости
новости
Регистрация
Мужчина погиб на Охинской ТЭЦ

Мужчина погиб на Охинской ТЭЦ

60-летнего слесаря придавило бойлерным пучком

17 августа в 17:00 в следственный отдел Охи СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом с 60-летним работником АО «Охинская ТЭЦ».

Как сообщают в областном следкоме, установлено, что во время проведения плановых работ по перемещению бойлерных пучков на площадке перед автотранспортным участком АО «Охинская ТЭЦ» одним из пучков придавило слесаря парогазотурбинного оборудования, который затем от полученных травм скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Охинская ЦРБ».

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц компании по ч. 2 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:45 +3
Другие статьи по темам
Место
Оха
Прочее
следственный комитет
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 13:49
Соболезнования родным и близким
Ответить
+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:03
Соболезную семье.
Ответить
+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:32
Соболезнования родным и близким.
Ответить
+2
Charon
Написано сегодня, в 15:23
опасная работёнка у мужиков, ничё не скажешь
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В невельском детском саду появилcя современный синтезатор
В невельском детском саду появилcя современный синтезатор
Два автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Два автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru