Тымовский район получит новый спортивный комплекс и жилье

В Тымовском районе по просьбе жителей построят спорткомплекс и новые дома для переселения из аварийного жилфонда. Такие решения принял губернатор Олег Кожемяко, накануне прибывший с рабочей поездкой в муниципальное образование.

Здесь он посетил учреждения социальной сферы, обсудил вопросы развития района с трудовыми коллективами, проверил ход подготовки к зиме и исполнение планов по благоустройству. Итоги визита были подведены на традиционной встрече с жителями.

Обновленная центральная площадь с фонтаном, скульптурами и уличными тренажерами. Капитально отремонтированный Дом культуры «Юбилейный». 26 новостроек. Около десятка детских площадок и столько же придомовых территорий со свежим асфальтом. Заметно похорошевшие улицы Октябрьская и Харитонова. О преобразившемся за два года райцентре главе региона рассказали сами тымовчане.

- Мы здесь живем и видим, как Тымовское меняется на глазах. Строят дома, скверы, в селе Молодежном появился прекрасный дом культуры. А в отдаленных селах Восход, Чир-Унвд и Адо-Тымово начали работать три фельдшерско-акушерских пункта. Надеемся, что движение вперед продолжится, - поделилась Светлана Анисимова.

Гордость Тымовского – построенный в этом году детский сад на 200 мест. Кабинеты логопеда и психолога, современные пищевой и медицинский блоки. Компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы – в последнем для малышей установили тренажеры. Множество развивающих игр в группах. Есть здесь даже собственная театральная студия с миниатюрным реквизитом для самых юных актеров.

- Мы первыми на Сахалине начали принимать годовалых детей, - говорит руководитель учреждения Валентина Щасливая. – Идут к нам с удовольствием, сами мам провожают в группы. Для этих детей созданы особые условия – свое меню из свежей перетертой пищи, щадящий режим, который включает двухразовый сон. В таком возрасте малыши, как показала практика, быстрее адаптируются и привыкают к детскому саду. А их родители довольны нашей услугой.

В основном положительные оценки – от пациентов - звучат и в центральной районной больнице, которую также посещает губернатор. На ее базе открыты первичное сосудистое отделение, межрайонные хирургический, и онкологический центры. Ежегодно тымовские хирурги проводят около 900 операций. Поправлять здоровье сюда охотно едут из других районов.

- И врачи, и оборудование хорошие, обстановка доброжелательная, - рассказывает в одной из палат женщина, прибывшая из Смирных и уже перенесшая операцию.

В учреждении 145 койко-мест. Оснащено оно современным оборудованием, к примеру, в этом году получило новый рентген-аппарат. Штат врачей укомплектован на 70 процентов, это выше, чем во многих других районах. Решая кадровую проблему, областной минздрав сейчас ищет для работы в клинике специалиста функциональной диагностики, неонатолога, кардиолога, эндоскописта, онколога и инфекциониста. С начала года в учреждение привлекли 5 врачей и 11 работников среднего медицинского персонала, многих обеспечили жильем.

Больнице требуется новый фасад, а прилегающую территорию необходимо благоустроить - с таким пожеланием к Олегу Кожемяко обращаются сразу несколько пациентов больницы. После дождя грунтовое покрытие раскисает, преодолеть его – настоящее испытание для постояльцев медучреждения. Областному министерству здравоохранения поручено исправить эти недочеты. В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации для проведения работ.

О других пока не решенных проблемах тымовчане сообщают в ходе встречи с губернатором. Главную из них во вступительном слове обозначает мэр Сергей Романютенко: «Из всех обращений в нашу администрацию – 98 % связаны с жильем».

Словно в подтверждение этого звучат многочисленные вопросы на тему квартирного вопроса. В районе очень много деревянных построек. Основная их часть была возведена еще 60-70 лет назад.

В одном из таких бараков проживает 82-летняя Галина Наумчук. Рассказывает, что на остров прибыла в далеком 1949 году. Вместе с родителями участвовала в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.

- Время было сложное. Мы не боялись никакой работы: пилили лес, таскали на себе тяжелые грузы. Отдавали все силы, чтобы у Родины было благополучное будущее, - вспоминает пожилая женщина. - И даже теперь, когда ушла на отдых, испытания продолжаются. Наш дом ветхий, но его почему-то не расселяют, хотя жители соседних построек давно получили квартиры.

- Таких заслуженных людей, как вы необходимо переселять в первую очередь. Местным властям надо было давно обратить внимание на вашу проблему, - согласился с тымовчанкой губернатор. – С 2018 года в области стартует новая программа «Комфортное жилье». Она позволит ликвидировать весь аварийный жилфонд. Задача муниципальных образований, в том числе и Тымовского округа, подготовить реестр таких домов. В первую очередь переселять из них будем льготные категории – «детей войны», семьи с детьми-инвалидами и многодетные. Мы вам обязательно поможем, либо через эту программу, либо выдадим жилищный сертификат.

По предварительным расчетам, свыше 34 тысяч квадратных метров жилья в районе могут попасть в категорию аварийного. В этом году для переселения местных жителей строятся два 16-квартирных дома в Тымовском. Появляются и арендные новостройки, квартиры в которых предназначены для работников бюджетной сферы и ключевой для муниципального образования аграрной отрасли. Для медиков – такое жилье бесплатно – полную стоимость аренды оплачивает бюджет. Другим категориям компенсируется половина от установленной платы.

Еще один важный для района вопрос подняла Анна Балукова. Связан он с работой угольных котельных. Копоть и сажа от них распространяются по всему Тымовскому, покрывая зимой черным слоем снег и попадая в дома и социальные учреждения. Местным властям поручено рассмотреть возможность установки золоуловителей, которые будут отфильтровывать вредные выбросы. Однако кардинальным образом проблема решится только после начала поставок в район газа. Для работы на этом экологически чистом виде топлива уже построены 3 котельные. С их вводом оборудование на угле выведут из эксплуатации.

Волнует тымовчан и безопасность на дорогах. В летние дни на отдых в соседний Александровск-Сахалинский район движутся колонны автомобилистов. Среди тех, кто садится за руль, много нетрезвых, сообщает на встрече одна из жительниц с 25-летним водительским стажем. Они являются виновниками многочисленных аварий. Звучит предложение – установить посты госинспекции по безопасности дорожного движения и предупреждающие знаки. Губернатор поручает заняться вопросом региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства.

Улучшенное асфальтовое покрытие в следующем году начнут укладывать на нескольких участках транссахалинской магистрали, проходящей через Тымовский район. Это отрезки, соединяющие Воскресеновку с райцентром и селом Славы, а также Палево и Зональное.

Сразу несколько вопросов прозвучало на спортивную тематику. Алексей Ефанов, тренер-общественник предложил построить в Тымовском ангар над хоккейным кортом, который бы позволил продлить хоккейный сезон на несколько месяцев.

- Хорошее предложение, будем думать над ним, - отреагировал Олег Кожемяко. - Сейчас помогаем муниципальным образованиям приобретать машины для заливки льда. Такое оборудование поступит в северные районы – Охинский и Ногликский. Получит его и Тымовский округ.

В ближайшей перспективе, отметил Олег Кожемяко, в районе намечено

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, областные власти поддержат проект. В нем будут размещены площадка для игровых видов спорта - волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также - тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Впоследствии появится в округе и собственный бассейн, сказал глава региона, отвечая на еще один вопрос о развитии спорта. Универсальную спортивную площадку оборудуют в селе Чир-Унвд. Кроме того, местные власти обязались сделать освещение на стадионе в Тымовском – он пользуется особой популярностью у любителей активного отдыха.

В предстоящие годы в районе продолжатся большие стройки. Новые здания школ-детских садов появятся в селах Кировское, Адо-Тымово и Ясное. Будут благоустраиваться населенные пункты – в порядок начнут приводить дворы не только в райцентре, но и селах. Принята программа по обновлению фасадов многоквартирных домов. К примеру, в этом году улучшат внешний вид 8 жилых зданий.

- Шаг за шагом в Тымовском районе решаются проблемы, которые волнуют жителей. Активизировалось жилищное строительство и благоустройство, появляются новые здания социальных учреждений. Есть серьезные подвижки в производственной сфере. Полтора года назад мы с мэром обсуждали проекты в сельском хозяйстве. Тогда в них мало кто верил. Но вот сегодня здесь образован филиал крупного сельхозпредприятия острова – совхоза «Южно-Сахалинский». За этим решением стоят новые рабочие места и налоги в бюджет, обеспечение этого и ряда других районов собственными продуктами питания, - подвел итог встречи Олег Кожемяко.