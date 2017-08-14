новости
новости
Регистрация
Тымовский район получит новый спортивный комплекс и жилье

Тымовский район получит новый спортивный комплекс и жилье

А в трех удаленных селах уже открыли ФАПы

В Тымовском районе по просьбе жителей построят спорткомплекс и новые дома для переселения из аварийного жилфонда. Такие решения принял губернатор Олег Кожемяко, накануне прибывший с рабочей поездкой в муниципальное образование.

Здесь он посетил учреждения социальной сферы, обсудил вопросы развития района с трудовыми коллективами, проверил ход подготовки к зиме и исполнение планов по благоустройству. Итоги визита были подведены на традиционной встрече с жителями.

Обновленная центральная площадь с фонтаном, скульптурами и уличными тренажерами. Капитально отремонтированный Дом культуры «Юбилейный». 26 новостроек. Около десятка детских площадок и столько же придомовых территорий со свежим асфальтом. Заметно похорошевшие улицы Октябрьская и Харитонова. О преобразившемся за два года райцентре главе региона рассказали сами тымовчане. 

- Мы здесь живем и видим, как Тымовское меняется на глазах. Строят дома, скверы, в селе Молодежном появился прекрасный дом культуры. А в отдаленных селах Восход, Чир-Унвд и Адо-Тымово начали работать три фельдшерско-акушерских пункта. Надеемся, что движение вперед продолжится, - поделилась Светлана Анисимова.

Гордость Тымовского – построенный в этом году детский сад на 200 мест. Кабинеты логопеда и психолога, современные пищевой и медицинский блоки. Компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы – в последнем для малышей установили тренажеры. Множество развивающих игр в группах. Есть здесь даже собственная театральная студия с миниатюрным реквизитом для самых юных актеров.

- Мы первыми на Сахалине начали принимать годовалых детей, - говорит руководитель учреждения Валентина Щасливая. – Идут к нам с удовольствием, сами мам провожают в группы. Для этих детей созданы особые условия – свое меню из свежей перетертой пищи, щадящий режим, который включает двухразовый сон. В таком возрасте малыши, как показала практика, быстрее адаптируются и привыкают к детскому саду. А их родители довольны нашей услугой.  

В основном положительные оценки – от пациентов - звучат и в центральной районной больнице, которую также посещает губернатор. На ее базе открыты первичное сосудистое отделение, межрайонные хирургический, и онкологический центры. Ежегодно тымовские хирурги проводят около 900 операций. Поправлять здоровье сюда охотно едут из других районов.

- И врачи, и оборудование хорошие, обстановка доброжелательная, - рассказывает в одной из палат женщина, прибывшая из Смирных и уже перенесшая операцию.

В учреждении 145 койко-мест. Оснащено оно современным оборудованием, к примеру, в этом году получило новый рентген-аппарат. Штат врачей укомплектован на 70 процентов, это выше, чем во многих других районах. Решая кадровую проблему, областной минздрав сейчас ищет для работы в клинике специалиста функциональной диагностики, неонатолога, кардиолога, эндоскописта, онколога и инфекциониста. С начала года в учреждение привлекли 5 врачей и 11 работников среднего медицинского персонала, многих обеспечили жильем.

Больнице требуется новый фасад, а прилегающую территорию необходимо благоустроить - с таким пожеланием к Олегу Кожемяко обращаются сразу несколько пациентов больницы. После дождя грунтовое покрытие раскисает, преодолеть его – настоящее испытание для постояльцев медучреждения. Областному министерству здравоохранения поручено исправить эти недочеты. В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации для проведения работ.

О других пока не решенных проблемах тымовчане сообщают в ходе встречи с губернатором. Главную из них во вступительном слове обозначает мэр Сергей Романютенко: «Из всех обращений в нашу администрацию – 98 % связаны с жильем».

Словно в подтверждение этого звучат многочисленные вопросы на тему квартирного вопроса. В районе очень много деревянных построек. Основная их часть была возведена еще 60-70 лет назад.

В одном из таких бараков проживает 82-летняя Галина Наумчук. Рассказывает, что на остров прибыла в далеком 1949 году. Вместе с родителями участвовала в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.

- Время было сложное. Мы не боялись никакой работы: пилили лес, таскали на себе тяжелые грузы. Отдавали все силы, чтобы у Родины было благополучное будущее, - вспоминает пожилая женщина. - И даже теперь, когда ушла на отдых, испытания продолжаются. Наш дом ветхий, но его почему-то не расселяют, хотя жители соседних построек давно получили квартиры. 

- Таких заслуженных людей, как вы необходимо переселять в первую очередь. Местным властям надо было давно обратить внимание на вашу проблему, - согласился с тымовчанкой губернатор. – С 2018 года в области стартует новая программа «Комфортное жилье». Она позволит ликвидировать весь аварийный жилфонд. Задача муниципальных образований, в том числе и Тымовского округа, подготовить реестр таких домов. В первую очередь переселять из них будем льготные категории – «детей войны», семьи с детьми-инвалидами и многодетные. Мы вам обязательно поможем, либо через эту программу, либо выдадим жилищный сертификат.

По предварительным расчетам, свыше 34 тысяч квадратных метров жилья в районе могут попасть в категорию аварийного. В этом году для переселения местных жителей строятся два 16-квартирных дома в Тымовском. Появляются и арендные новостройки, квартиры в которых предназначены для работников бюджетной сферы и ключевой для муниципального образования аграрной отрасли. Для медиков – такое жилье бесплатно – полную стоимость аренды оплачивает бюджет. Другим категориям компенсируется половина от установленной платы. 

Еще один важный для района вопрос подняла Анна Балукова. Связан он с работой угольных котельных. Копоть и сажа от них распространяются по всему Тымовскому, покрывая зимой черным слоем снег и попадая в дома и социальные учреждения. Местным властям поручено рассмотреть возможность установки золоуловителей, которые будут отфильтровывать вредные выбросы. Однако кардинальным образом проблема решится только после начала поставок в район газа. Для работы на этом экологически чистом виде топлива уже построены 3 котельные. С их вводом оборудование на угле выведут из эксплуатации.

Волнует тымовчан и безопасность на дорогах. В летние дни на отдых в соседний Александровск-Сахалинский район движутся колонны автомобилистов. Среди тех, кто садится за руль, много нетрезвых, сообщает на встрече одна из жительниц с 25-летним водительским стажем. Они являются виновниками многочисленных аварий. Звучит предложение – установить посты госинспекции по безопасности дорожного движения и предупреждающие знаки. Губернатор поручает заняться вопросом региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства.

Улучшенное асфальтовое покрытие в следующем году начнут укладывать на нескольких участках транссахалинской магистрали, проходящей через Тымовский район. Это отрезки, соединяющие Воскресеновку с райцентром и селом Славы, а также Палево и Зональное.  

Сразу несколько вопросов прозвучало на спортивную тематику. Алексей Ефанов, тренер-общественник предложил построить в Тымовском ангар над хоккейным кортом, который бы позволил продлить хоккейный сезон на несколько месяцев.

- Хорошее предложение, будем думать над ним, - отреагировал Олег Кожемяко. - Сейчас помогаем муниципальным образованиям приобретать машины для заливки льда. Такое оборудование поступит в северные районы – Охинский и Ногликский. Получит его и Тымовский округ.

В ближайшей перспективе, отметил Олег Кожемяко, в районе намечено

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, областные власти поддержат проект. В нем будут размещены площадка для игровых видов спорта - волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также - тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Впоследствии появится в округе и собственный бассейн, сказал глава региона, отвечая на еще один вопрос о развитии спорта.  Универсальную спортивную площадку оборудуют в селе Чир-Унвд. Кроме того, местные власти обязались сделать освещение на стадионе в Тымовском – он пользуется особой популярностью у любителей активного отдыха.

В предстоящие годы в районе продолжатся большие стройки. Новые здания школ-детских садов появятся в селах Кировское, Адо-Тымово и Ясное. Будут благоустраиваться населенные пункты – в порядок начнут приводить дворы не только в райцентре, но и селах. Принята программа по обновлению фасадов многоквартирных домов. К примеру, в этом году улучшат внешний вид 8 жилых зданий.  

- Шаг за шагом в Тымовском районе решаются проблемы, которые волнуют жителей. Активизировалось жилищное строительство и благоустройство, появляются новые здания социальных учреждений. Есть серьезные подвижки в производственной сфере. Полтора года назад мы с мэром обсуждали проекты в сельском хозяйстве. Тогда в них мало кто верил. Но вот сегодня здесь образован филиал крупного сельхозпредприятия острова – совхоза «Южно-Сахалинский». За этим решением стоят новые рабочие места и налоги в бюджет, обеспечение этого и ряда других районов собственными продуктами питания, - подвел итог встречи Олег Кожемяко.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:55 +2
Другие статьи по темам
Место
Тымовский район
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 14:16
а рабочие места???
Ответить
0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:56
Bokassa, таджикам
Ответить
+1
НКолчина
Написано сегодня, в 16:25
Удаленное село Восход? Целых 4 км от Тымовского! 4 км!
Ответить
+1
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 16:27
Спиртзавод бы лучше построили.
Ответить
0
QWERTY1971
Написано сегодня, в 16:54
Построили ФАПы и без водопровода
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Село Мгачи начнут приводить в порядок
Село Мгачи начнут приводить в порядок
В невельском детском саду появилcя современный синтезатор
В невельском детском саду появилcя современный синтезатор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru