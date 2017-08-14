Полицейскую форму, боевые гранаты, наручники изъяли у сахалинца, ворвавшегося в дом земляков

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Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Буюклы. Он подозревается в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.

По версии следствия, днем 13 августа подозреваемый проник в один из домов по улице Новой в с. Буюклы против воли проживающих в нем граждан.

Как сообщают в областном следкоме, металлическим предметом похожим на автомобильное противоугонное устройство визитер нанес мужчине, живущем в этом доме, несколько ударов по голове и ногам. Установить орудие совершенного преступления не представилось возможным, кроме того, мужчина от дачи каких-либо пояснений отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Для наиболее полного исследования обстоятельств преступления и дачи действиям мужчины надлежащей юридической оценки у следствия возникла необходимость в изъятии металлического противоугонного устройства.

В жилище злоумышленника срочно провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли: форменную одежду сотрудника полиции; 3 пары металлических наручников с серийными номерами; нарезную винтовку с серийным номером; две резиновые дубинки; три боевые гранаты; боевые патроны в количестве 102 штук; металлоискатель.

В настоящее время материалы по факту совершения подозреваемым преступления, имеющего признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 222.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, следственным отделом выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в ОМВД России по ГО «Смирныховский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по указанным статьям.

Расследование уголовного дела продолжается.