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Полицейскую форму, боевые гранаты, наручники изъяли у сахалинца, ворвавшегося в дом земляков
AstroMeridian.Ru

Полицейскую форму, боевые гранаты, наручники изъяли у сахалинца, ворвавшегося в дом земляков

Преступление было совершено в селе Буюклы

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Буюклы. Он подозревается в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.

По версии следствия, днем 13 августа подозреваемый проник в один из домов по улице Новой в с. Буюклы против воли проживающих в нем граждан.

Как сообщают в областном следкоме, металлическим предметом похожим на автомобильное противоугонное устройство визитер нанес мужчине, живущем в этом доме, несколько ударов  по голове и ногам. Установить орудие совершенного преступления не представилось возможным, кроме того, мужчина от дачи каких-либо пояснений отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Для наиболее полного исследования обстоятельств преступления и дачи действиям мужчины надлежащей юридической оценки у следствия возникла необходимость в изъятии металлического противоугонного устройства.

В жилище злоумышленника срочно провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли: форменную одежду сотрудника полиции; 3 пары металлических наручников с серийными номерами; нарезную винтовку с серийным номером; две резиновые дубинки; три боевые гранаты; боевые патроны в количестве 102 штук; металлоискатель.

В настоящее время материалы по факту совершения подозреваемым преступления, имеющего признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 222.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, следственным отделом выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в ОМВД России по ГО «Смирныховский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по указанным статьям.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:26 +4
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 09:31
офигеть...чувак готовил конкретный налёт?)))судя по такому арсеналу....
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+6
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 09:37
Просто боевик какой-то. Серьёзно подготовился к войне. И срок приличный получит.
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+5
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 09:39
Запасливый!((((((
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+3
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 09:50
Кино пересмотрел! Не зря говорят,что телевизор это вред! Интересно,где он все это приобрел?
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+2
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 09:54
Elizabeth,
телевизор не вред.)))если смотреть каналы Культура,Мир,Спас и т.д.,то вы же не начнёте запасаться наручниками и гранатами,верно?)))поглощая инфу через СМИ и окружающий мир,каждый сам отсеивает не нужное и впитывает необходимое ему,всё зависит от нашего мозга и предпочтений..)))проще говоря:выбор у нас всегда есть...быть или не быть-вот в чём вопрос.))))
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+1
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