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В Невельске составили карту туристических маршрутов

В Невельске составили карту туристических маршрутов

Их оказалось три

В Невельском районе сделали карту туристских маршрутов и памятников. Она включает в себя три маршрута, которые можно посетить по отдельности или все сразу. Так, гостям города предлагают посмотреть на символ города — морских львов. Эта экскурсия первая в списке туристских маршрутов. Ее продолжительность составляет 1,5 часа.

Разработчики напоминают, что экскурсия ограничена временем года. Морские львы обитают у берегов Невельска только с середины апреля до начала июня. Вторым стал водопад Салют, который представляет собой каскад из двух водопадов высотой 3 и 12 метров. Завершает список для любителей пешего туризма маршрут под названием «Скандинавская тропа».

Также в туристской карте Невельского района можно найти подробное расположение всех памятников и памятных знаков городского округа. Среди них можно встретить памятник мореплавателю Геннадию Невельскому, стелу-барельеф погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, скульптуру «Рыбак и шахтер» и многие другие сооружения.

Всего на карте нанесены 15 памятников и памятных знаков, сообщает агентство по туризму Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:56 +2
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