Два автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

Пострадал один человек

ДТП произошло сегодня, 18 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Мира в районе строящегося аквапарка.

По предварительной информации, Mitsubishi Outlander и Toyota Noah двигались в попутном направлении - с севера на юг. От удара Noah вылетел на обочину. Outlander оказался на полосе встречного движения.

По словам очевидцев, осколки и детали авто разлетелись по дороге.

Пострадал мужчина - он получил травму головы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

13:26. Очевидцы сообщают, что Toyota Noah был припаркован на обочине и начал выезжать на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с Mitsubishi Outlander.