фото и видео очевидцев
Два автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Пострадал один человек
ДТП произошло сегодня, 18 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Мира в районе строящегося аквапарка.
По предварительной информации, Mitsubishi Outlander и Toyota Noah двигались в попутном направлении - с севера на юг. От удара Noah вылетел на обочину. Outlander оказался на полосе встречного движения.
По словам очевидцев, осколки и детали авто разлетелись по дороге.
Пострадал мужчина - он получил травму головы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
13:26. Очевидцы сообщают, что Toyota Noah был припаркован на обочине и начал выезжать на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с Mitsubishi Outlander.
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3 Два автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
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Комментарии
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Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 13:43
Встретились гонщик и невнимательный.
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alpha
Написано сегодня, в 13:48
Andrey2017, причем тут гонщик?
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 13:52
Пострадавшему скорейшего выздоровления
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Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:34
Все как обычно. То гололед, то невнимательность, то все вместе.
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НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:40 Отредактированно сегодня, в 16:00
Сколько таких в городе
мало того, что, отъезжая от бордюра, не включают указатель поворота, так ещё и по зеркалам не смотрят - есть кто на дороге или нет. Устала уже от них уворачиваться
пострадавшему поправиться
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