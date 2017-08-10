"Городские джунгли" ждут анивчан на День города

В День города 9 сентября в Аниве пройдет квест «Городские джунгли».

"Если вы хотите разгадать тайны нашего города и обрести сокровища, тогда вам необходимо принять участие в этом мероприятии", - говорят в районной администрации.

Условия квеста: команда из 4 человек старше 14 лет.

Заявки на участие в мероприятии необходимо прислать по адресу mc_aslan@bk.ru до 7 сентября 2017 года.

Подробные условия квеста можно узнать по телефону +79242869264