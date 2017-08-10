"Городские джунгли" ждут анивчан на День города
Жителям райцентра предлагают разгадать тайны города и обрести сокровища
В День города 9 сентября в Аниве пройдет квест «Городские джунгли».
"Если вы хотите разгадать тайны нашего города и обрести сокровища, тогда вам необходимо принять участие в этом мероприятии", - говорят в районной администрации.
Условия квеста: команда из 4 человек старше 14 лет.
Заявки на участие в мероприятии необходимо прислать по адресу mc_aslan@bk.ru до 7 сентября 2017 года.
Подробные условия квеста можно узнать по телефону +79242869264
Комментарии
Ben
Написано сегодня, в 17:55
Это безопасно? Бывали случаи когда команды Энкантер в гор.отделе сидели до утра
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