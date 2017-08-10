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"Городские джунгли" ждут анивчан на День города

"Городские джунгли" ждут анивчан на День города

Жителям райцентра предлагают разгадать тайны города и обрести сокровища

В День города 9 сентября  в Аниве пройдет квест «Городские джунгли».

"Если вы хотите разгадать тайны нашего города и обрести сокровища, тогда вам необходимо принять участие в этом мероприятии", - говорят в районной администрации.

Условия квеста: команда из 4 человек старше 14 лет.

Заявки на участие в мероприятии необходимо прислать по адресу mc_aslan@bk.ru до 7 сентября 2017 года.

Подробные условия квеста можно узнать по телефону +79242869264

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:53 +1
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Комментарии
Ben
Написано сегодня, в 17:55
Это безопасно? Бывали случаи когда команды Энкантер в гор.отделе сидели до утра
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