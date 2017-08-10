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В Ногликской ЦРБ появится современный кабинет реабилитации

В Ногликской ЦРБ появится современный кабинет реабилитации

С пациентами стационара пообщался губернатор Сахалинской области

В Ногликской центральной районной больнице появится оснащенный современной аппаратурой кабинет реабилитации. Здесь пациенты будут проходить необходимые для восстановдения после заболеваний процедуры, получать консультации, касающиеся образа жизни и физической активности, чтобы сохранить и укрепить здоровье.

Такое поручение руководству регионального минздрава и районной центральной больницы дал губернатор Олег Кожемяко после общения с находящимися в стационаре больными. У них глава региона поинтересовался: как кормят, удовлетворены ли условиями в учреждении, отношением персонала. В основном, отзывы звучали положительные. Однако больной, восстанавливающийся после перенесенного инсульта, пожаловался, что от лечащего врача слышит исключительно предписания, касающиеся приема лекарственных средств. А вот рекомендаций по поводу образа жизни, физической активности не получает. Обсудив этот вопрос с руководством ЦРБ, губернатор распорядился организовать соответствующий кабинет реабилитации.

В Ногликский район Олег Кожемяко прибыл, совершая рабочую поездку по северным муниципальным образованиям Сахалина. Особое внимание он уделил теме здравоохранения, особенно вопросам, стоматологической помощи.  

Недавно в поликлинике здешней центральной районной больницы появилось специализированное отделение. В его состав входят два терапевтических стоматологических кабинета, хирургический, детский, рентгенлаборатория, а также стоматологические кабинеты при школах и в селе Вал. Поликлиника работает пять дней в неделю с 08:00 до 20:00.

- Долго ждали приема? – спросил губернатор у пациентки, пришедшей к врачу с острой болью.

- Час назад обратилась в регистратуру, уже оказали помощь, - ответила женщина. Больных с острой болью здесь принимают без предварительной записи, в том числе и по выходным.

В отделении в рамках областной программы ведется бесплатное зубопротезирование для граждан, относящихся к категории детей войны. В прошлом году процедуру прошли 23 жителя района. В этом – уже 24 человека. На очереди еще 51.

- До конца текущего года обслужим всех, - заверил губернатора Сергей Климанский, главный врач Ногликской  ЦРБ.

Несмотря на то, что районная стоматология оснащена все необходимым оборудованием, от местных жителей прозвучали нарекания – не хватает врачей, поэтому сложно записаться на прием. Действительно, признают в ЦРБ, проблема есть. В штате отделения не хватает двух врачей- стоматологов – терапевта и хирурга. Один кандидат – житель другого региона страны - уже есть, с ним ведется работа. Возможно, вскоре отделении появится новый специалист, сообщил Сергей Климанский. Это позволит снизить остроту кадровой проблемы и нехватки талонов на прием.

Но одной лишь стоматологией развитие здравоохранения в районе не ограничивается.

- В ближайшее время в Ноглики поступит современный компьютерный томограф, - сказал главный врач Охинской центральной районной больницы Владимир Розумейко. По поручению регионального минздрава он курирует работу системы здравоохранения и в соседнем Ногликском районе. – Чтобы использовать этот ценный диагностический прибор, нужны специалисты, которых здесь пока нет. Поэтому мы направим сюда сотрудников из Охи, которые помогут наладить эксплуатацию томографа.

Еще один объект пристального внимания губернатора – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Поэтому в Ногликах он отправился на улицу Репина, где приведен в порядок ряд дворов, установлены спортивные и детские игровые площадки.  Здесь пенсионерка, присматривающая за малышами, посетовала:

- Побольше бы таких площадок. Тут красиво, уютно. Поэтому здесь собираются дети не только из соседних домов. Женщины привозят малышей и из других частей поселка, где современных площадок нет.

Между тем, таких благоустроенных мест в Ногликах станет больше. Вскоре по соседству начнется капитальный ремонт дворовых территорий, где также появятся игровые площадки.

Губернатор провел встречи с коллективами ногликского аэропорта, газовой электростанции, а также введенного около года назад детского сада № 9 «Березка», который работает по программе возрождения традиций коренного населения.  Обсуждались перспективы развития не только названных предприятий и организаций, но и всего муниципального образования. Эти же темы оказались в центре внимания во время встречи Олега Кожемяко с жителями района.

Правительство области продолжит вкладывать средства в строительство ключевой для области автодороги, соединяющей юг и север острова Сахалин, заявил губернатор, открывая мероприятие в районном центре досуга. В высоком темпе будет и впредь вестись благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установка детских игровых и спортивных площадок, строительство жилья для переселенцев из ветхих и аварийных зданий.

Затронул Олег Кожемяко и волнующий многих жителей района вопрос о судьбе Ногликской газовой электростанции. Она частично находится в областной собственности. Станция вырабатывает около десяти процентов всей электроэнергии в островном регионе. Потребители - «Сахалинэнерго», компания «РН-Сахалинморнефтегаз», жители и муниципальные предприятия района. В настоящее время оборудование станции устарело. В связи с этим появились опасения, что предприятие будет ликвидировано. А образовавшийся  дефицит энергии якобы предполагается восполнить, протянув с юга линию электропередачи.

- Вопрос о закрытии станции не стоит, - обозначил позицию областных властей губернатор. - Мы не обеспечим надежное электроснабжение севера без источника энергии здесь на месте. Поэтому сейчас специалисты изучают вопрос о модернизации станции, о том, какое оборудование, и в каком порядке необходимо менять.

Конечно же, волнуют жителей северного района весьма высокие цены на продукты питания. Снизить их поможет оптовый склад, который предполагается создать в районе. Сюда, по словам губернатора, будут поступать продовольственные товары, произведенные в регионе, - от молока и зелени до свинины и бройлеров. Сегодня они заметно дешевле, чем продукция, завезенная с материка. Все это – результат запущенных в регионе проектов по развитию сельского хозяйства. Со склада сахалинские продукты отправятся в сеть социальных магазинов на территории района. Такая мера позволит снизить цены на основные продукты питания в Ногликском районе.  

Представитель хоккейного клуба «Северная звезда» поднял вопрос о строительстве крытого катка, чтобы местные спортсмены могли тренироваться не только зимой.

- Считаю, в каждом районе должен быть бассейн и крытый каток, - ответил губернатор. – Если муниципальные власти подготовят проектную документацию, подберут место для размещения объекта, мы стройку профинансируем.

Он также добавил, что областные власти готовы поддержать строительство и других спортивных объектов в районе, в частности, лыжероллерной трассы.

Зашла речь и о восстановлении разрушенной инфраструктуры Дагинских минеральных источников, где в советские времена тысячи жителей области поправляли здоровье. Мэр района Сергей Балакан сообщил – такие планы есть. В настоящее время прорабатывается соответствующий проект. Губернатор в свою очередь сказал, что областные власти готовы оказать содействие этому начинанию.

Во время встречи жители района высказали ряд претензий в адрес муниципальных властей. По мнению части выступавших, представители мэрии подчас необоснованно затягивают решение многих важных проблем, неохотно идут на контакт. Выяснилось, что мэр не проводит открытые встречи с жителями района, предпочитая более закрытый формат общения.

Власть не имеет права отгораживаться от людей, отреагировал Олег Кожемяко. Он заметил, что мэр должен как минимум раз в несколько месяцев лично встречаться с жителями района, чтобы своевременно реагировать на их запросы и обращения. 

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

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Визит губернатора в Ноглики
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:36 0
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Написано сегодня, в 11:22
а тем временем врачи продолжают бежать
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