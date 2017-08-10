По Невельску больше не возят уголь грузовиками

Большегрузные автомобили перестали курсировать по Невельску. Компания «Горняк» перешла на перевозку угля железнодорожным транспортом.

Такое решение было выработано в ходе встречи с губернатором региона и мэром Невельска. Сначала заработал тестовый режим. Когда технические детали с РЖД были отработаны, «Горняк» полностью отказался от перевозки угля машинами. Сейчас весь уголь с угольной площадки за городом до порта доставляют 20 вагонов.

- Я давно ждал этого события, ремонт дорог откладывал до этого момента. Сейчас можно приступать, думаю, южная часть города станет гораздо чище, и меньше денег будет уходить на ремонт магистралей, - отметил мэр города Владимир Пак.

Такой способ перевозки обходится вдвое дороже, рассказали в компании «Горняк», тем не менее, пойти на этот шаг решили для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в портовом городе.

Современная машина-пылесос, купленная «Горняком», чтобы очищать улицы города от угольной пыли, будет также продолжать нести вахту в Невельске. Областной центр сейчас готовится ко дню шахтера, подарком от угледобывающей компании станет концерт полюбившегося невельчанам Михаила Шуфутинского и группы «Бандэрос».