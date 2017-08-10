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По Невельску больше не возят уголь грузовиками

По Невельску больше не возят уголь грузовиками

Угольщики перешли на железнодорожные вагоны

Большегрузные автомобили перестали курсировать по Невельску. Компания «Горняк» перешла на перевозку угля железнодорожным транспортом.

Такое решение было выработано в ходе встречи с губернатором региона и мэром Невельска. Сначала заработал тестовый режим. Когда технические детали с РЖД были отработаны, «Горняк» полностью отказался от перевозки угля машинами. Сейчас весь уголь с угольной площадки за городом до порта доставляют 20 вагонов.

- Я давно ждал этого события, ремонт дорог откладывал до этого момента. Сейчас можно приступать, думаю, южная часть города станет гораздо чище, и меньше денег будет уходить на ремонт магистралей, - отметил мэр города Владимир Пак.

Такой способ перевозки обходится вдвое дороже, рассказали в компании «Горняк», тем не менее, пойти на этот шаг решили для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в портовом городе.

Современная машина-пылесос, купленная «Горняком», чтобы очищать улицы города от угольной пыли, будет также продолжать нести вахту в Невельске. Областной центр сейчас готовится ко дню шахтера, подарком от угледобывающей компании станет концерт полюбившегося невельчанам Михаила Шуфутинского и группы «Бандэрос».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:11 +1
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