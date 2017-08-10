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Южносахалинцев приглашают на караоке-битву и День рождения Чебурашки
gk170.ru

Южносахалинцев приглашают на караоке-битву и День рождения Чебурашки

Эти и другие мероприятия пройдут в рамках проекта «Культурная столица»

Общегородской творческий проект «Культурная столица» приглашает всех желающих стать участниками конкурса «Караоке-Онлайн». Сегодня, 17 августа в 19.00 в сквере у фонтанов на площади Ленина пройдет третий музыкальный караоке-поединок. А в субботу для юных жителей состоится грандиозный праздник «День рождения Чебурашки».

 До 135-летия областного центра остается меньше месяца и творческий проект «Культурная столица» выходит на финишную прямую. С приближением календарной осени все ярче и насыщенней становится программа мероприятий.

Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, каждый четверг до конца августа в сквере на привокзальной площади проходит уже знакомый южносахалинцам и горячо любимый конкурс «Караоке-Онлайн». Стать его участником может любой желающий. Заявки принимаются телефону 72-84-85 или на месте проведения начиная с 18.00. Все творческим и амбициозным горожанам, кто решился вступить в музыкальную битву, предлагается спеть любую песню из караоке-каталога. Самые искрометные исполнители получают ценные призы. По окончанию выступлений победителей выбирает жюри, с учетом мнения зрителей.

Для юных жителей города организаторы - ГДК «Родина» и администрация Южно-Сахалинска - приготовили несколько увлекательных занятий.

В пятницу, 18 августа состоится последний показ программы час советского мулат-кино «Карусель». В 12.00 в концертный зал ГДК «Родина» приглашают маленьких зрителей и их родителей. Гостей ждет увлекательное путешествие в красочный мир героев советской мультипликации. Вход свободный. Информацию о мероприятии можно получить по телефону: 72-84-85.

В субботу, 19 августа, всемирно известный сказочный герой Чебурашка приглашает юных горожан на свой день рождения. Это имя, выразительные глаза и огромные уши необычного существа знакомы каждому с детства. Именно в августе Чебурашка отмечает свои именины, которые будут праздновать с размахом. В сквере у дома культуры «Родина» в 12.00 начнется праздничная программа «День рождения Чебурашки»: встреча с веселыми героями, концертными номерами, играми, танцами и аттракционами для детворы. Телефон для справок: 72-84-85.

В этот же субботний день, но часом позже в городском парке культуры и отдыха в стеклянном павильоне напротив картодрома в 13.00 начнется очередной бесплатный мастер-класс прикладного творчества «Коробочка идей». Горожан научат делать своими руками необычные поздравительные открытки с объемными рисунками. Все материалы для их изготовления предоставляются организаторами. Детям до 10 лет потребуется помощь взрослых, поэтому присутствие сопровождающего обязательно. Справки по телефону 43-11-48.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:25 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:33
день рождения у чебурашки
20 августа 1969
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0
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:38
Группа Ленинград под караоке :))))))))))))))
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:50
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