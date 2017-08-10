Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина

На побережье косы Пластун залива Ныйский сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявили и пресекли деятельность преступной группы из двух граждан РФ. На протяжении долгого времени браконьеры занимались выловом лосося и заготовкой икры в самодельных постройках.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, на месте, где находился стан браконьеров, обнаружены и изъяты: резиновая весельная лодка, 15 ставных сетей общей длинной 445 метров, рыбацкие костюмы, приспособления и сырье для переработки рыбы и заготовки икры, водные биологические ресурсы, икра рыбы лососевых пород.

В отношении браконьеров возбуждены дела об административных правонарушениях, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

После завершения процессуальных действий изъятую продукцию уничтожат в соответствии с нормами действующего законодательства.