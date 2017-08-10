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Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина

Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина

Незаконный промысел велся на побережье косы Пластун Ныйского залива

На побережье косы Пластун залива Ныйский сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявили и пресекли деятельность преступной группы из двух граждан РФ. На протяжении долгого времени браконьеры занимались выловом лосося и заготовкой икры в самодельных постройках.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, на месте, где находился стан браконьеров, обнаружены и изъяты: резиновая весельная лодка, 15 ставных сетей общей длинной 445 метров, рыбацкие костюмы, приспособления и сырье для переработки рыбы и заготовки икры, водные биологические ресурсы, икра рыбы лососевых пород.

В отношении браконьеров возбуждены дела об административных правонарушениях, а также  рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

После завершения процессуальных действий изъятую продукцию уничтожат  в соответствии с нормами действующего законодательства.

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Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 1
Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 2
Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 3
Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 4
Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 5
Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 6
Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина, Фото: 7
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Браконьеров с уловом и икрой задержали на севере Сахалина
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:19 +3
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:21
"...изъятую продукцию уничтожат..." нет слов. раздать, продать по соц ценам, передать в дет дома, дома престарелых, больницы??
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 12:24
Bokassa, Так низя! Кто будет отвечать потом если что то случится ????
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0
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 12:31
Bokassa, это уже в мск к самому Путину обращаться чтобы НПА редактировали...
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:33
Karu, сначала дать санврачам на проверку
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+1
Еще 3 комментария
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 13:46
Тяжелые времена наступили у браконьера, да и у легального так же. Рыбы нет, но вы держитесь, всем здоровья, от-сь.
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:04
Vladiksakh65, а у нас икру продают 200г. 750р. скидки :)
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 14:30
Чет размах там явно не для двоих человек. Каких нибудь бичей задержали, которые полурабами были.
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