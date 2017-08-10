Шесть десятков юных сахалинцев познают тайны экологии

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Сегодня, 17 августа, в спортивно-туристическом лагере «Сахалинский Артек» стартовала новая смена. В этот раз она пройдет под знаком экологии. 63 юных островитянина окунутся в науку об изучении взаимодействия всех живых организмов на планете.

Как сообщили организаторы, 40 участников лагеря уже обучаются в областной очно-заочной экологической школе «Зеленый остров». Под таким же наименованием организована смена.

Ребят ждет работа в секциях по экологическим направлениям, в числе которых мастер-классы, тематические экскурсии и даже полевая практика. Приготовлены и насыщенные досуговые мероприятия.

Разбираться в тонкостях экологии ребятам помогут специалисты Сахалинского государственного университета и профильных ведомств. Итоги «Зеленого острова» подведут 28 августа на торжественном закрытии смены.

- Подобные проекты нужно поддерживать. Я считаю, что экологическое образование для детей – это очень важно. Если им с детства привьют любовь к природе, то в дальнейшем, очевидно, они не будут мусорить, наносить природе вред. Очень здорово, что участников лагеря ждет разнообразная программа – есть и полевая практика, и экологические акции, и досуговая программа. Наверняка, ребятам не будет скучно», - руководитель Сахалинского регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус.

Этим летом в «Сахалинском Артеке» прошла еще одна тематическая смена – военно-патриотическая. Курсантами стали 100 школьников из 10 муниципальных образований.

По данным правительства региона, всего за период летних каникул на базе лагеря «Сахалинский Артек» будет организована работа четырех тематических смен разной направленности. За два летних месяца здесь смогут отдохнуть 400 юных островитян. Путевки детям предоставляются бесплатно. Работа лагеря организована за счет средств областного бюджета.