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В Корсакове сгорел автомобиль

В Корсакове сгорел автомобиль

Пожар произошел на улице Артиллерийской

15 августа в 00:38 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Артиллерийской горит легковой автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент автомобиль был полностью охвачен огнем.

Возгорание было локализовано в 00.50, а в 01.16 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:28 +1
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:05
Прям по-щучьему велению взял и загорелся...

Создаётся впечатление, что специально кто-то этим делом занимается....
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