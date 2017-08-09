В Корсакове сгорел автомобиль

15 августа в 00:38 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Артиллерийской горит легковой автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент автомобиль был полностью охвачен огнем.

Возгорание было локализовано в 00.50, а в 01.16 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.