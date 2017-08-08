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Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске

Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске

Зону отдыха на улице Победы превратили в питейное заведение под открытым небом

Практически ежедневно в Холмске регистрируются случаи вандализма на детских площадках и в зонах отдыха.
 
Так на детской площадке на Капитанской,  1 злоумышленники расписывают горки, сидения тренажёров, доски, столбы, разбрызгивают краску и мусорят. Выбивают мячами пролёты ограждений. Они вырезают прорезиненное покрытие прямо в середине площадки. Когда жители дома делают вандалам замечания, в ответ получают нецензурную брань

Сквер на улице Победы некоторые местные жители превратили в питейное заведение под открытым небом – там валяются пивные бутылки и банки

"Хорошо, поначалу не было урн непосредственно у скамеек. Так ведь у близлежащей остановки – были. Но оторвать свою пятую точку и донести её вместе с мусором до этой урны – дело из разряда гераклических подвигов. Лучше всё бросить там, где выкушали бутыль-другую и закусили семечками, шелуха от которых просто намертво забилась в плиточные швы. Потом появились урны и у каждой скамейки. И что, ситуация изменилась? Нет. Ёмкости стоят пустые, в то время как горы мусора во всех углах сквера растут в геометрической прогрессии. Конечно, на днях, после передачи сквера на баланс муниципалитета, там начнёт работать дворник. Но справится ли один человек с толпами мусороносцев?", - говорят в пресс-службе администрации Холмского района.

На площади Мира вандалы периодически проверяют на прочность городской фонтан и нервы его смотрителя. Собаководы считают возможным для себя выгуливать своих питомцев разных калибров на газонах и в цветочных клумбах. К «животноводам» добавляются дети-велосипедисты, которые гоняют через газоны.

А ещё здесь, как и в сквере на улице Победы, и на Приморском бульваре, постоянно кто-то перемещает и сдвигает скамейки по своему усмотрению.

"Может, начать прикручивать их саморезами к плитке или делать монолитными, единым комплексом с тротуарной плиткой?", - сетуют в районной администрации. 

На Приморском бульваре та же беда с детскими площадками – разбиты, исписаны, запачканы.

"Жаль только труд людей, которые создавали в Холмске красоту, пытались сделать городскую среду удобной, комфортной, радующей глаз. Видимо, жить по-поросячьи кому-то гораздо комфортнее", - говорят в пресс-службе мэрии. 

 
Галерея
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 1
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 2
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 3
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 4
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 5
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 6
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 7
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 8
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 9
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 10
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 11
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 12
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 13
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 14
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 15
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 16
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 17
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 18
Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске, Фото: 19
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Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:35 +4
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Комментарии
Denis67
Написано сегодня, в 11:45
помогут только камеры, причём не видео.. и человек с ружьём...
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+6
Маргарита
Написано сегодня, в 11:46
Жаль, что на цензурную брань отморозков и выродков нельзя бить их битой по голове
чтоб сразу и наверняка выбить дурь из башки.
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+8
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:56
Не Вандалы,а дегроиды
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+5
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 11:59
Вот будут у них дети... и будут они своих детей приводить на такие площадки (после такие вот "деток") и может быть тогда вспомнят и поймут, что сами твАрили... а сейчас ветер в голове... живут одним днем...
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:11
Karu, их дети наверное уже только за компом сидеть будут
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+1
Online
evgenytolich Online
Написано сегодня, в 12:12
Karu, Дай Бог что бы эти упыри не размножались и не плодили себе подобных дегенератов.
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+3
Artefakt
Написано сегодня, в 12:06
Очень обидно за людей, что тратили силы на создание скверов.
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 12:07
да просто не надо нашим свиньям делать хорошо, вот и все - не хотите - живите в свинарнике и хрюкайте.
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+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:14
Не умеют у нас люди относиться как к своему..... всё вокруг них чужое...
Поэтому можно гадить в подъезде, во дворе, на природе, ломать площадки и лавки. Жаль конечно когда портят такую красоту
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+4
Ogonek
Написано сегодня, в 12:25 Отредактированно сегодня, в 12:26
Ломать не строить...Эти уроды разрушают не площадки...они ломают детство..детство наших с вами малышей....я думаю это проблема не только холмского района,она повсеместная...У нас в Поронайске на площади подростки выдрали с корнем герань,с такой любовью посаженную в клумбы,горожанами ..Есть статья 214 в УК РФ "Вандализм".Вот мне интересно знать есть ли какие то преценденты в Холмске ,кто-то хоть раз по ней привлекался?Ведь по этой статье уголовная ответственность наступает с 14 лет.Да и штрафы там не маленькие.
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+6
Student__
Написано сегодня, в 12:32
Надо создать резервацию где нибудь в удалении километров 150 от ближайшего населенного пункта и ссылать их всех туда, пусть там гадят.
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+2
Vova Kabaev
Написано сегодня, в 12:56
Где менты? Росгвардия? Чозанах?
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+1
_zima_
Написано сегодня, в 13:23
И вот эти свинята, ошалевшие уже от вседозволенности и безнаказанности, а также их окружение при первом удобном случае будут верещать, что город грязный, что ничего для людей не делается. Штрафы, причем ОЧЕНЬ высокие штрафы и привлечение к ответственности!
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+2
Лунный цветок
Написано сегодня, в 14:47
А реально, где менты? Где камеры? Почему их никто не трогает?Тем более, что не первый случай. А то сейчас почуют безнаказанность, так вообще с катушек сойдут!
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:05 Отредактированно сегодня, в 15:05
такие быдлоиды понимают только реальную силу, прийти туда ночером, когда эти свиньи там зависают и настучать им так по свиному рылу, чтоб кровью мочились под себя, а ещё лучше ликвидировать по-тихой как не нужный биомусор, потому как 9 из 10 таких малолеток конченные ублюдки без мозгов и без души
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+1
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