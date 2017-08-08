Вандалы разрушают детские площадки и скверы в Холмске

Практически ежедневно в Холмске регистрируются случаи вандализма на детских площадках и в зонах отдыха.

Так на детской площадке на Капитанской, 1 злоумышленники расписывают горки, сидения тренажёров, доски, столбы, разбрызгивают краску и мусорят. Выбивают мячами пролёты ограждений. Они вырезают прорезиненное покрытие прямо в середине площадки. Когда жители дома делают вандалам замечания, в ответ получают нецензурную брань

Сквер на улице Победы некоторые местные жители превратили в питейное заведение под открытым небом – там валяются пивные бутылки и банки

"Хорошо, поначалу не было урн непосредственно у скамеек. Так ведь у близлежащей остановки – были. Но оторвать свою пятую точку и донести её вместе с мусором до этой урны – дело из разряда гераклических подвигов. Лучше всё бросить там, где выкушали бутыль-другую и закусили семечками, шелуха от которых просто намертво забилась в плиточные швы. Потом появились урны и у каждой скамейки. И что, ситуация изменилась? Нет. Ёмкости стоят пустые, в то время как горы мусора во всех углах сквера растут в геометрической прогрессии. Конечно, на днях, после передачи сквера на баланс муниципалитета, там начнёт работать дворник. Но справится ли один человек с толпами мусороносцев?", - говорят в пресс-службе администрации Холмского района.

На площади Мира вандалы периодически проверяют на прочность городской фонтан и нервы его смотрителя. Собаководы считают возможным для себя выгуливать своих питомцев разных калибров на газонах и в цветочных клумбах. К «животноводам» добавляются дети-велосипедисты, которые гоняют через газоны.

А ещё здесь, как и в сквере на улице Победы, и на Приморском бульваре, постоянно кто-то перемещает и сдвигает скамейки по своему усмотрению.

"Может, начать прикручивать их саморезами к плитке или делать монолитными, единым комплексом с тротуарной плиткой?", - сетуют в районной администрации.

На Приморском бульваре та же беда с детскими площадками – разбиты, исписаны, запачканы.

"Жаль только труд людей, которые создавали в Холмске красоту, пытались сделать городскую среду удобной, комфортной, радующей глаз. Видимо, жить по-поросячьи кому-то гораздо комфортнее", - говорят в пресс-службе мэрии.