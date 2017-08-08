Сахалинскому заместителю министра здравоохранения объявлен выговор

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Заместителю министра здравоохранения Татьяне Золоедовой объявлен выговор. Такая реакция главы региона Олега Кожемяко последовала в результате многочисленных жалоб островитян на перебои с поставками лекарств для больных сахарным диабетом и отсутствие инсулиновых тест-полосок.

Эту проблему озвучивали жители сразу нескольких районов области, во время рабочих поездок главы региона в муниципалитеты. Кроме того, вопрос об обеспечении диабетиков необходимыми лекарствами прозвучал и в ходе «Прямого разговора с губернатором». На горячую линию дозвонилась пенсионерка из Корсакова Нина Трубина. Женщина пожаловалась на сложности с получением в районе льготных лекарств и тест-полосок для диабетиков.

- Бесплатные рецепты, которые выдает больница, не работают. Нет инсулина, тест-полосок. Больницы и аптеки пустые. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, - попросила главу региона женщина.

Об этом же просили и жители Охи во время встречи Олега Кожемяко с населением. Но здесь возникла неоднозначная ситуация. На встречу с губернатором пришла женщина. Она сетовала на то, что она инвалид 2-й группы (сахарный диабет), страдает от нехватки лекарств. Губернатор поручил разобраться в ситуации. Охинской ЦРБ проведена проверка. Оказалось, что женщина действительно инвалид, имеет ряд тяжелых заболеваний. У нее давление, проблемы со зрением, почками, печенью. Женщина нуждается в постоянном, ежедневном уходе. В Оху ее привезла дочь с материка, потому что оставлять ее одну нельзя. У женщины энцефалопатия, у нее развилось такое заболевание, как органический бред (диагноз поставлен психиатром, женщина получает психотропные препараты) – человек может быть опасен на фоне таких заболеваний. За ее лечением все время следит дочь, она с медицинским образованием. Но на встречу с губернатором инвалида привели неизвестные женщины и просили задать вышеизложенный вопрос.

Проверка Охинской ЦРБ показала, что женщина сахаропонижающими препаратами обеспечена полностью, препараты выписываются ежемесячно, получаются дочерью бесплатно в аптеке, также как и тест-полоски. Факты, о которых говорила женщина в Охе, не подтверждены. С какой целью неизвестные женщины использовали больного, психически нездорового человека, неизвестно.

- Средства на покупку лекарств для диабетиков в области выделены в полном объеме. Я давал поручение областному министерству здравоохранения детально разобраться в ситуации и ее исправить, но этого не сделано. Я принял решение: наказать ответственных работников из областного министерства здравоохранения, курирующих данную работу. Необходимо навести порядок в данном вопросе и обеспечить людей нужными лекарствами, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как прокомментировали ситуацию в областном министерстве здравоохранения, к настоящему времени ведомством удовлетворены все годовые заявки медучреждений на поставку тест-полосок. В связи с многочисленными обращениями по проблемам с их получением инициирована служебная проверка.

Ревизоры проверят полноту соответствия фактической потребности представленных заявок медицинскими учреждениями, своевременность проведения закупок.

Также внимание будет уделено соблюдению порядка назначения частоты проведения самостоятельного мониторинга контроля уровня глюкозы в крови в соответствии с состоянием пациента, течением заболевания и так далее.

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Использована информация пресс-секретаря губернатора Сахалинской области