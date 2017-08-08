Почти тысячу бутылок нелегального алкоголя планировал продать сахалинцам уроженец Новосибирска

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В Южно-Сахалинской городском суде вынесен приговор в отношении 64-летнего уроженца Новосибирска.

Как сообщают в южно-сахалинском городском суде, мужчина планировал приобрести и затем продать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, которая подлежит обязательной маркировке акцизными марками, защищенными от подделок.

В минувшем году мужчина купил у неустановленных следствием лиц 3443 пачки немаркированных сигарет и 947 бутылок нелегального импортного спиртного различного. Общий вес приобретенного подсудимым алкоголя разных наименований - 995 литров 880 мл. Все это подсудимый хранил в гараже и автомобиле, а затем планировал продать.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью. Учитывая то, что мужчина не судим, имеет постоянное место жительства, работает, характеризуются положительно, болеет тяжелым заболеванием и нуждается в постоянном лечении, суд оштрафовал неудачливого предпринимателя на 430 000 рублей.