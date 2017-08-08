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Почти тысячу бутылок нелегального алкоголя планировал продать сахалинцам уроженец Новосибирска
omskzdes.ru

Почти тысячу бутылок нелегального алкоголя планировал продать сахалинцам уроженец Новосибирска

64-летний мужчина оштрафован

В Южно-Сахалинской городском суде вынесен приговор в отношении 64-летнего уроженца Новосибирска. 

Как сообщают в южно-сахалинском городском суде, мужчина планировал приобрести и затем продать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, которая подлежит обязательной маркировке акцизными марками, защищенными от подделок.

В минувшем году мужчина купил у неустановленных следствием лиц 3443 пачки немаркированных сигарет и 947 бутылок нелегального импортного спиртного различного. Общий вес приобретенного подсудимым алкоголя разных наименований -   995 литров 880 мл. Все это подсудимый хранил в гараже и автомобиле, а затем планировал продать.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью. Учитывая то, что мужчина не судим,  имеет постоянное место жительства, работает, характеризуются положительно, болеет тяжелым заболеванием и нуждается в постоянном лечении, суд оштрафовал неудачливого предпринимателя на 430 000 рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:04 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:16
эх, тут нас пытаются снабдить доступным и качественным, а государство как всегда не дает.
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+4
leksoos13
Написано сегодня, в 15:54
Bokassa, монополия аднака
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:21
Вот так нас в магазинах и отоваривают не понятно чем и какого качества.
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+3
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 15:41
И правильно. Скажем жосское НЕТ буржуйском пойлу. Вот наше всё ... (сарказм)
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+2
Naik
Написано сегодня, в 17:12
Ну все капец, подделка и до нас добралась. А скольких не поймали и сделки состоялись , неизвестно
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