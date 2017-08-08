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Жители Холмска смогут задать свои вопросы главе районной администрации
фото Николая и Нины Тишкиных

Жители Холмска смогут задать свои вопросы главе районной администрации

Очередная прямая телефонная линия с населением состоится 16 августа с 16 до 18 часов

Жители Холмского городского округа могут напрямую обратиться к главе администрации.

Очередная прямая телефонная линия с населением состоится 16 августа с 16 до 18 часов. Звонки принимаются по телефону 2-05-72.

Граждане могут обратиться как по личным вопросам, так и рассказать о проблемах ЖКХ, благоустройства, внести предложения в работу администрации.

Как сообщает пресс-служба администрации района, все вопросы, заданные во время прямой линии, будут подробно рассмотрены и перенаправлены соответствующим специалистам для дальнейшей работы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:40 +2
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