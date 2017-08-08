фото Николая и Нины Тишкиных
Жители Холмска смогут задать свои вопросы главе районной администрации
Очередная прямая телефонная линия с населением состоится 16 августа с 16 до 18 часов
Жители Холмского городского округа могут напрямую обратиться к главе администрации.
Очередная прямая телефонная линия с населением состоится 16 августа с 16 до 18 часов. Звонки принимаются по телефону 2-05-72.
Граждане могут обратиться как по личным вопросам, так и рассказать о проблемах ЖКХ, благоустройства, внести предложения в работу администрации.
Как сообщает пресс-служба администрации района, все вопросы, заданные во время прямой линии, будут подробно рассмотрены и перенаправлены соответствующим специалистам для дальнейшей работы.
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