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Областная стоматология дважды на этой неделе не будет принимать плановых больных

Областная стоматология дважды на этой неделе не будет принимать плановых больных

Причина - отключения света

Отключения света в Южно-Сахалинске на этой неделе приведут к изменению работы областной стоматологической поликлиники. Во вторник и четверг, 15 и 17 августа, она не будет работать для плановых больных.

По сообщению регионального министерства здравоохранения, и во взрослом, и в детском отделениях запланировано оказывать только экстренную помощь для пациентов с острой болью – с 8 до 20 часов.  В регистратурах на эти дни не выдадут плановые талоны.

Минздрав рекомендовал главным врачам областных медицинских учреждений проверить готовность резервных источников питания, чтобы не допустить внештатных ситуаций во время ограничений в подаче электроэнергии.

Как сообщал ASTV.RU, 15 и 17 августа с 8 до 18 часов из-за работ на высоковольтной линии электропередачи во многих районах Южно-Сахалинска будет отключено электричество. Кроме того, нарушится водоснабжение в многоэтажных домах. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:22 +4
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано вчера, в 19:37
Да в неё и так не попасть , максимум на удаление...
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+4
Online
SWATIMYR Online
Написано вчера, в 21:10
15 и 17 августа в городе Фиеста!!!
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:54
....а какие проблемы раз есть резервные источники питания?
Или бабосики потратили и хай стоят?
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 00:24
А как же роддома? Или роженицам тоже планировать?
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0
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