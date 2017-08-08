Областная стоматология дважды на этой неделе не будет принимать плановых больных

Отключения света в Южно-Сахалинске на этой неделе приведут к изменению работы областной стоматологической поликлиники. Во вторник и четверг, 15 и 17 августа, она не будет работать для плановых больных.

По сообщению регионального министерства здравоохранения, и во взрослом, и в детском отделениях запланировано оказывать только экстренную помощь для пациентов с острой болью – с 8 до 20 часов. В регистратурах на эти дни не выдадут плановые талоны.

Минздрав рекомендовал главным врачам областных медицинских учреждений проверить готовность резервных источников питания, чтобы не допустить внештатных ситуаций во время ограничений в подаче электроэнергии.

Как сообщал ASTV.RU, 15 и 17 августа с 8 до 18 часов из-за работ на высоковольтной линии электропередачи во многих районах Южно-Сахалинска будет отключено электричество. Кроме того, нарушится водоснабжение в многоэтажных домах.