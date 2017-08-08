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Автомобиль вылетел в кювет в Яблочном
Фото очевидцев

Автомобиль вылетел в кювет в Яблочном

Пострадавших нет

Сегодня, 13 августа, около полуночи в селе Яблочное Холмского района автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет. 

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. И перед тем, как свалиться в овраг, совершил столкновение с припаркованным Toyota Harrier. 

Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:01 +1
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Место
Сахалинская областьХолмский районЯблочное
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:13
А почему новость "ОБЩЕСТВО
Шесть самосвалов мусора вывезли с пляжа в Ногликах" не открывается, не смотря на то, что показывают информацию, что её "якобы" прочло уже за 300 человек?????
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 12:48
MARBLE,
у меня со второго раза открылось
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:51
S.V., А я все методы испробовала....
Сейчас ещё раз попробую...
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:02
S.V., Ооо... Наконец- то и у меня открылась, а то:
https://astv.ru/news/society/2017-08-13-shest-samo..
и поисковик, который отвечает, что запрос не найден....
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:15
Ну как же выходные без "не справившихся с управлением"!
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+2
Meri_Sibli
Написано сегодня, в 11:21
я знаю этот двор и хозяев,это их машина.Они всегда летом там паркуются.Так что не нужно дезинформацию людям втюхивать!
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 11:48
Meri_Sibli,
припарковали а за одно и спрятали
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:08
Meri_Sibli, вам после вранья вашего никто уже не верит. Странные шуточки у вас.
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 11:35
И забор восстанавливать не придётся!
Аккуратно парканулся.
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+3
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