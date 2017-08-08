Автомобиль вылетел в кювет в Яблочном

Фото очевидцев

Сегодня, 13 августа, около полуночи в селе Яблочное Холмского района автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. И перед тем, как свалиться в овраг, совершил столкновение с припаркованным Toyota Harrier.

Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.