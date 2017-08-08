Фото очевидцев
Автомобиль вылетел в кювет в Яблочном
Пострадавших нет
Сегодня, 13 августа, около полуночи в селе Яблочное Холмского района автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. И перед тем, как свалиться в овраг, совершил столкновение с припаркованным Toyota Harrier.
Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.
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у меня со второго раза открылось
Сейчас ещё раз попробую...
https://astv.ru/news/society/2017-08-13-shest-samo..
и поисковик, который отвечает, что запрос не найден....