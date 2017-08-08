Фото очевидцев
Автомобиль перевернулся на трассе Южно-Сахалинск - Долинск
Сверху машину придавило придорожным столбом
Сегодня утром, 13 августа, на трассе Южно-Сахалинск - Долинск автомобиль врезался в столб. От удара машина перевернулась. А покосившийся столб придавил сверху "железного коня".
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль получил механические повреждения. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
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