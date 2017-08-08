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Автомобиль перевернулся на трассе Южно-Сахалинск - Долинск
Фото очевидцев

Автомобиль перевернулся на трассе Южно-Сахалинск - Долинск

Сверху машину придавило придорожным столбом

Сегодня утром, 13 августа, на трассе Южно-Сахалинск - Долинск автомобиль врезался в столб. От удара машина перевернулась. А покосившийся столб придавил сверху "железного коня". 

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль получил механические повреждения. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:39 +4
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 14:29
водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. пострадавших нет.

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+3
S.V.
Написано сегодня, в 14:52
Обычные сахалинские выходные..)
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:59
S.V., точно. Уже прям обрыдли эти алкоголики за штурвалами летательных аппаратов
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+1
Triton
Написано сегодня, в 15:08
НюНик_просто_Анна, заметьте сударыня - без пострадвших

такое впечатление что он нас еще не покинул
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:39
Triton, это просто счастье
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