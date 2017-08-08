Автомобиль перевернулся на трассе Южно-Сахалинск - Долинск

Фото очевидцев

Сегодня утром, 13 августа, на трассе Южно-Сахалинск - Долинск автомобиль врезался в столб. От удара машина перевернулась. А покосившийся столб придавил сверху "железного коня".

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль получил механические повреждения. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.