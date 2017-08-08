Зимний спортивный комплекс построят в Томари

Уже этой зимой горнолыжники Томари смогут по достоинству оценить преимущество нового спортивного комплекса. Работы на объекте практически завершены. Построено биатлонное стрельбище на 20 мишенных установок, а также новая буксировочная канатная дорога пропускной способностью до 500 человек в час, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Сервисное здание и новую лыжероллерную трассу осмотрел глава области во время рабочей поездки в Томаринский район. Олег Кожемяко отметил высокий уровень подготовки муниципалитета к предстоящему горнолыжному сезону. В этом году здесь заменили все оборудование - насосные станции, гидранты, снежные пушки. Качество склонов и регулярное оснежение позволят проводить в Томари соревнования областного уровня.

Во время поездки в район губернатор посетил также центральную районную больницу и пообщался с ее пациентами. В целом, люди отметили позитивные изменения в медицинском учреждении.

- Во многих помещениях сделан ремонт, медицинский персонал вежлив и внимателен, лекарств хватает, однако уже давно пришла пора задуматься о замене кроватей, к примеру, в хирургии. На них же просто невозможно лежать, - посетовала одна из пациенток хирургического отделения.

Глава региона поручил областному министерству здравоохранения проработать вопрос о приобретении для Томаринской ЦРБ современных кроватей с автоматическими подъемниками.

О проблемах в районной медицине шел разговор и на встрече губернатора с местными жителями. Люди выражали недовольство качеством обслуживания в городской поликлинике. Жаловались на отсутствие талонов, огромные очереди и хамство участковых врачей. В ближайшее время, по поручению главы региона, в поликлинике будет проведена проверка.

Общаясь с губернатором, горожане не обошли стороной и тему благоустройства. Люди наперебой спешили рассказать о том, как изменился район с последнего визита Олега Кожемяко. Почти в каждом доме районного центра заменена крыша и обновлён фасад. В этом году капительный ремонт проводится в еще в 17 многоквартирных домах. Одновременно благоустраиваются десятки дворов, асфальтируются подъездные пути, укладываются бордюры.

- Важно отметить, что ни один проект в районе не делается без участия граждан. Они очень активны и вместе решают, что им важнее: ремонт улицы или новая площадка. Примечательно, что именно томаринцы первыми в области проявили инициативность в создании территорий общественного самоуправления. Первый ТОС появился в селе Черемшанка. Впервые за многие годы там были разбиты клумбы, благоустроен сквер, появился долгожданный детский игровой комплекс и спортивная площадка, - отметила, присутствовавшая на встрече с населением, депутат областной Думы Наталья Коршунова.

Молодая мама Наталья Кисарова обратилась к губернатору от лица всех родителей села Пензенское. Женщина рассказала об острой нехватке детского сада в населенном пункте.

- Наше село заметно преобразилось за последние два года. Появилась надежда на будущее, люди перестали уезжать, повысилась рождаемость. И сейчас мы уже задумываемся о том, куда наши малыши пойдут в сад и школу. Мест на всех явно не хватит, - с волнением отметила Наталья.

Как пояснила министр образования региона Наталья Мурашова, строительство детского сада-школы в селе Пензенское на сто пятьдесят детей уже стоит в планах на 2018 год.

Общение главы региона с томаринцами длилось два часа. Людей интересовали перспективы строительства в районе мусороперерабатывающего завода, физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна. Подводя итоги встречи, губернатор рассказал о ближайших перспективах района.

- Городской округ заметно изменился в лучшую сторону. Впереди у него еще много значимых событий. Одно из которых – введение в эксплуатацию новой Сахалинской ГРЭС в селе Ильинское. Планируется, что ключевой для региона энергообъект начнет работу уже в следующем году. Для будущих работников станции здесь строят 11 многоквартирных домов. Уже этой осенью они будут готовы к сдаче. В ближайшей перспективе в Томари возведут новую котельную и водонасосную станцию. Многое в муниципальном образовании уже сделано, но еще больше - предстоит. Отрадно, что в этом районе живут такие активные и неравнодушные люди, которые принимают живое участие в благоустройстве своих населенных пунктов. Мы, со своей стороны, будем поддерживать и впредь инициативы местных жителей, - подчеркнул, губернатор.