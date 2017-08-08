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Еще один автомобиль такси попал в аварию на Сахалине
Фото очевидцев

Еще один автомобиль такси попал в аварию на Сахалине

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 12 августа, примерно в 15:50 на улице Комсомольской в Корсакове произошло ДТП. Столкнулись автомобиль такси Toyota Probox и Toyota Wish.

Как сообщают очевидцы, Toyota Wish пытался проскочить на главную дорогу, а такси не уступил дорогу. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 16:30 +2
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Комментарии
MARBLE
Написано вчера, в 17:06
Дааа... Один пытался ПРОСКОЧИТЬ, а другой - не УСТУПИЛ...

Хорошо, что пострадавших нет....
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+2
Triton
Написано вчера, в 19:25
MARBLE, на хитрую с винтом нашелся
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+1
SWATIMYR
Написано вчера, в 17:10
Куплю зап.части на Toyota Wish
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+3
КисМа")
Написано вчера, в 21:50 Отредактированно вчера, в 21:50
Так это не такси не уступил дорогу, а Wish не уступил дорогу такси.
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+2
Triton
Написано вчера, в 23:01
о о о ооо
зеленоглазое такси
о о о ооо
ты отвези не тормози
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0
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