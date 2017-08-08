Еще один автомобиль такси попал в аварию на Сахалине

Фото очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 12 августа, примерно в 15:50 на улице Комсомольской в Корсакове произошло ДТП. Столкнулись автомобиль такси Toyota Probox и Toyota Wish.

Как сообщают очевидцы, Toyota Wish пытался проскочить на главную дорогу, а такси не уступил дорогу.

По предварительным данным, пострадавших нет.