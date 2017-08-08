Фото очевидцев
Еще один автомобиль такси попал в аварию на Сахалине
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 12 августа, примерно в 15:50 на улице Комсомольской в Корсакове произошло ДТП. Столкнулись автомобиль такси Toyota Probox и Toyota Wish.
Как сообщают очевидцы, Toyota Wish пытался проскочить на главную дорогу, а такси не уступил дорогу.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Хорошо, что пострадавших нет....
зеленоглазое такси
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ты отвези не тормози