День ВВС отметили сахалинские военные

Торжественный митинг состоялся сегодня на территории авиационной комендатуры в селе Сокол Долинского района. Поздравления по случаю 105-ой годовщины со дня образования этого рода войск принимали военнослужащие дислоцированного здесь истребительного авиаполка, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Праздник ВВС в России отмечается ежегодно 12 августа на основании Указа Президента. В этот день в далеком 1912 году была образована воздухоплавательная часть в составе Главного управления Генерального штаба страны.

За свою более чем вековую историю отечественная авиация прошла путь становления от деревянных «кукурузников» до современных сверхзвуковых летательных аппаратов, которые признаны одними из лучших в мире. Сегодня военная авиация, являясь важной частью Вооруженных сил России, решает множество оборонных, стратегических и разведывательных задач. С 2015 года она включена в состав Воздушно-космических сил.

На сахалинском аэродроме Сокол, который возобновил работу после долгого перерыва с середины 90-х годов, сейчас вновь принимают воздушные суда военно-транспортной и боевой авиации. В 2013 году государство сформировало здесь авиационную комендатуру истребительного авиаполка. На состоявшемся сегодня в расположении войсковой части митинге военнослужащие принимали поздравления с профессиональным праздником от командования и властей региона.

- Вы с честью выполняете задачи по защите наших воздушных рубежей. Для Сахалинской области, которая является пограничным регионом и восточным форпостом России, это очень значимо, – сказал, прибывший в Сокол губернатор Олег Кожемяко.

По окончании митинга губернатор Сахалинской области побеседовал с военнослужащими. В частности, поднимались темы по улучшению их жилищных и социально-бытовых условий.