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Завод готовой еды открылся на Сахалине

Завод готовой еды открылся на Сахалине

Здесь производят борщ, рассольник, овощные супы, вторые блюда, салаты, каши и творожный пудинг

Торжественная церемония открытия цеха по переработке сельскохозяйственной продукции с автоматизированной линией по производству мягких консервов состоялась в селе Красногорск. Производство создано при поддержке правительства региона.

Огромный цех, принадлежащий предприятию «Красногорская заимка», состоит из 56 изолированных помещений. Здесь установлены холодильники, паровые автоклавы, оборудование для дефростации, лаборатория для изучения свойств продукции, а также технологические линии: мясная, рыбная, овощная, полуфабрикатов, горячей продукции и упаковки.

- Благодаря региональной поддержке мы смогли осуществить свою мечту. Нашу радость и гордость не передать словами. Подобного производства нет на всем Дальнем Востоке. Готовим блюда исключительно из овощей и мяса собственного производства по немецкой технологии стерилизации без использования консервантов. Это борщ, рассольник, овощные супы, вторые блюда, салаты, каши и творожный пудинг. Только натуральная, домашняя еда, - рассказала генеральный директор «Красногорской заимки» Валентина Баранская.

В настоящее время на предприятии трудится 34 человека. В основном жители Красногорска. Наталья Горбунова одна из них. Повар с многолетним стажем. Говорит, еще пару лет назад о таком производстве и мечтать не могла.

- Раньше делать те же самые котлеты приходилось вручную, от начала до конца, сейчас мне необходимо лишь положить мясо в автомат, все остальное делает машина, перемалывает продукт в фарш, формирует котлеты. Моя задача только пожарить. Таких котлет я за день легко делаю до тысячи штук, - поделилась впечатлениями Наталья Горбунова.

Поздравить коллектив с важным событием приехал глава региона Олег Кожемяко. Он осмотрел производственные мощности предприятия и продегустировал готовую продукцию.

- Надеюсь, что данная продукция будет пользоваться спросом у сахалинцев и курильчан. Очень приятно, что наши сахалинские предприятия выходят на такой высокий уровень по переработке сельхозпродукции собственного производства. Главное теперь - бдительно следить за качеством приготовленной еды и держать планку на высоте. Уверен, что у этого завода большое будущее, - отметил губернатор.

Вся продукция проходит усиленный контроль качества в специализированной лаборатории. Процесс изготовления - автоматический. После придания ингредиентам необходимых характеристик, блюдо готовиться в автоклавах по оригинальным рецептам. Затем готовая еда, пройдя через линию упаковки, отправляется на склад. В первую очередь мягкие консервы попадут на рынки и в магазины Сахалинской области, в планах - доставка готовой еды в социальные учреждения островного края, а в дальнейшем и в другие регионы страны, сообщает пресс-служба правительства региона.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:45 +2
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 14:58
уже писал как то...повторюсь-продумайте доступную цену..да,у вас вполне себе вкусно и по-домашнему...но ребята,150 р за суп,который готовили вчера-позавчера,люди платить не станут...понимаю,что топливо не дешёвое,везти аж с Красногорска...подумайте,как найти компромисс в вопросе стоимости...
Желаю успехов и процветания!
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+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:32
Уже, наверное, выстроилась очередь из лентяев, которым готовить неохота. Что-то мне тоже кажется, что с рынком сбыта у них будет напряжёнка.
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0
Rola
Написано сегодня, в 15:48
Andrey2017, почему же лентяи? Обстоятельства разные в жизни бывают.
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+1
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 15:57
Какая-то странная новость... открылся завод... А раньше он нелегально продавал готовые обеды?
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0
leksoos13
Написано сегодня, в 16:07
НКолчина, его недавно ток построили. Сейчас вроде как только запустили
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0
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 16:24
leksoos13, в магазинах Заречного минимум полгода вижу эту продукцию в продаже!
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0
Online
Vova Kabaev Online
Написано сегодня, в 16:19
Вкусно?
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0
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 16:21
34 человека на 56 помещений?
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