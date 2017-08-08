Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе

Фото очевидцев

Они требуют привлечь спасателей к поискам пропавшего в начале августа Михаила Чижевского

Друзья, родственники и волонтеры, ведущие поиски пропавшего Михаила Чижевского перекрыли автодорогу Долинск - Быков. Образовалась пробка.

"Мы требуем, чтобы поискам нашего друга уделялось больше внимания, - говорят перекрывшие дорогу сахалинцы. - С первого дня поисков Михаила ищут только волонтеры. Ни одного сотрудника МЧС или водолаза к поискам привлечено не было".

Однако по данным astv.ru, сотрудники МЧС и водолазы к поискам привлекались.

Сейчас на место перекрытия прибыл мэр Долинского района Александр Тугарев и представитель ГИБДД.

14.15. Движение на этом участке дороги возобновилось.

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