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Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Фото очевидцев

Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе

Они требуют привлечь спасателей к поискам пропавшего в начале августа Михаила Чижевского

Друзья, родственники и волонтеры, ведущие поиски пропавшего Михаила Чижевского перекрыли автодорогу Долинск - Быков. Образовалась пробка. 

"Мы требуем, чтобы поискам нашего друга уделялось больше внимания, - говорят перекрывшие дорогу сахалинцы. - С первого дня поисков Михаила ищут только волонтеры. Ни одного сотрудника МЧС или водолаза к поискам привлечено не было".

Однако по данным astv.ru, сотрудники МЧС и водолазы к поискам привлекались.

Сейчас на место перекрытия прибыл мэр Долинского района Александр Тугарев и представитель ГИБДД.

14.15. Движение на этом участке дороги возобновилось. 

Новость будет дополнена

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:10 +2
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Сахалинская областьДолинский район
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 14:24
могу понять людей,человека надо искать,но такие вот блокирования дорог-незаконные....сейчас налипнуть могут...
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+5
amber
Написано сегодня, в 14:34
S.V., дай Бог, чтобы у меня тоже были такие друзья, а не диванные бойцы
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+8
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 14:37
amber,
друзья друзьями,а есть вообще то и закон.
и чтобы парня нашли живым,мы хотим не меньше вашего...в корень смотреть надо,а не на эмоции
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+2
SonyI
Написано сегодня, в 14:47
S.V., Эмоции в данной ситуации зашкаливают, затмевают разум....это естественно!
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+1
Еще 5 комментариев
AX9566
Написано сегодня, в 14:27
Делают люди хорошее дело, но причем тут посторонние, которым они мешают?
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+2
Инкогнито
Написано сегодня, в 14:29
Есть разбитый телефон и наушники.Любая собака обученая возьмет след.Если бы действительно занялись поисками власти.Хуже если сбили насмерть и вывезли скрывая преступление.Надо помолиться Богу, всем желающим помочь.Другого ничего не остается.
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0
AX9566
Написано сегодня, в 15:11
Инкогнито, какой след через столько дней и дождя? ??
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+1
Инкогнито
Написано сегодня, в 15:16
AX9566, ни дождь ни время индивидуальный запах человека не смоют.Обученая собака тончайший след запаха уловит и доведет до его обрыва или до цели.
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0
AX9566
Написано сегодня, в 16:07
Инкогнито, не возьмёт собака через столько времени след
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0
SonyI
Написано сегодня, в 14:46
Нет парня в живых! Судя по отзывам и характеристикам, он не из тех.....гулен и алкашей! В данной ситуации надо искать тело! Для успокоения близких! Это так страшно...когда надежда сменяется разочарованием и безнадежностью. Ему уже все равно.....а близким ад! По себе знаю...когда нашли тело...испытала облегчение....хоть похоронить можно, а не жить всю оставшуюся жизнь в надежде....что где-то живая ходит!
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+4
Инкогнито
Написано сегодня, в 15:18
SonyI, нужно надеятся до конца.
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+1
SonyI
Написано сегодня, в 15:23
Инкогнито, Хотелось-бы верить! Я искренне хочу верить, что этот парень живой......Знаете...не могу объяснить свою печаль.....жалость. Как-будто вновь вернулась в прошлое, я прямо чувствую горе матери....Один в один....мои страдания!((((
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0
Abbatissa
Написано сегодня, в 15:39
SonyI, Сочувствую.
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0
Еще 1 комментарий
Инкогнито
Написано сегодня, в 15:28
Вон эту горемычную девушку на старой холмской дороге сколько искали?Нашли же...Потом еще и чехвостили ее на чем свет стоит.Больше всего огорчает бездействие тех кто должен в первую очередь наводить кипеш по лесу.Время часто идет на часы.А тут тянут резину.Или искуственно затягивают
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0
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 16:02
Инкогнито, про горемычную девушку три ХА-ХА...
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+1
Хронос
Написано сегодня, в 15:56 Отредактированно сегодня, в 15:57
Для чего МЧС, обязанности этой службы, на чьей шеи они сидят, они, что все заняты или сидят на службе штаны протирают? Губер ау?
ЧИНОВНИКА ВСЕЙ ОБЛАСТЬЮ И КРАЕМ ИСКАЛИ БЫ.
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+1
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