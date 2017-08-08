Фото очевидцев
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Они требуют привлечь спасателей к поискам пропавшего в начале августа Михаила Чижевского
Друзья, родственники и волонтеры, ведущие поиски пропавшего Михаила Чижевского перекрыли автодорогу Долинск - Быков. Образовалась пробка.
"Мы требуем, чтобы поискам нашего друга уделялось больше внимания, - говорят перекрывшие дорогу сахалинцы. - С первого дня поисков Михаила ищут только волонтеры. Ни одного сотрудника МЧС или водолаза к поискам привлечено не было".
Однако по данным astv.ru, сотрудники МЧС и водолазы к поискам привлекались.
Сейчас на место перекрытия прибыл мэр Долинского района Александр Тугарев и представитель ГИБДД.
14.15. Движение на этом участке дороги возобновилось.
Новость будет дополнена
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друзья друзьями,а есть вообще то и закон.
и чтобы парня нашли живым,мы хотим не меньше вашего...в корень смотреть надо,а не на эмоции
ЧИНОВНИКА ВСЕЙ ОБЛАСТЬЮ И КРАЕМ ИСКАЛИ БЫ.