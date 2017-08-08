Активисты убрали мусор и сухую траву у берегов реки Зима в Южно-Сахалинске

Во время экологического субботника поселке Октябрьское участники акции очистили порядка 3 гектаров лесополосы вдоль берегов ручья Зима. Силами активистов было собрано около 100 кубометров скошенной травы, сухостоя и бытового мусора, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

В помощь экологическому десанту администрация областного центра выделила специализированную технику. Накануне сотрудники местной управляющей компании, работники Управления городским дорожным хозяйством и активисты скосили траву в пойме ручья Зима, которую и предстояло убрать участникам экологической акции.

- Мы живем в этом районе и пришли сюда с дочкой, потому что это наше любимое место отдыха и здесь должно быть красиво и чисто, - рассказа о своем мотиве участия в акции жительница Октябрьского Наталья Черных. - Многие наши соседи устраивают пикники у ручья, готовят шашлыки, отдыхают у воды, но, к сожалению, не все убирают за собой мусор. Поэтому сами жители должны выходить на уборку, а не только коммунальные службы. Но главное - потом сохранять эту чистоту.

Сотрудники оперативных служб города при помощи бензопил срезали поломанные ветви с деревьев. К активистам присоединились и региональные экологические организации.

- Наш отряд ежегодно выезжает на памятники природы - занимается очисткой и благоустройством их территорий. Поэтому, когда нам поступило приглашение присоединиться к акции, мы с удовольствием откликнулись. Бережное отношение к окружающей среде - это очень важно. Только сами граждане могут улучшить экологическую ситуацию, поэтому мы сегодня здесь, - подчеркнул руководитель экологического отряда «Соболь» Сергей Дубов.

С идеей о проведении субботника вдоль берегов ручья Зима выступили сами жители, которые обратились в Городскую думу Южно-Сахалинска за помощью в приведении в порядок территории их микрорайона. Депутаты активно откликнулись на инициативу горожан.

Общими усилиями участники субботника навели порядок на протяжении 300 метров ручья. Работы по очистке велись как у самой воды, так и в прилегающем лесном массиве.

- Я живу в этом районе и хотелось выразить слова благодарности организаторам и управляющей компании за проведение такой акции, - поделилась своим мнением жительница Октябрьского Алина Захарова.- Еще пару дней назад тут некуда было ступить: заросли травы, мусор, обломанные ветки, а сейчас - посмотрите какая красота. Такие мероприятия должны быть обязательно - это и благоустройство, и чистота, и, конечно, здоровье и наших детей.