Пограничники за сутки задержали три группы браконьеров

Фото: архив astv.ru

За последние сутки на Сахалине поймали сразу три компании браконьеров и еще одного человека, промышлявшего самостоятельно. Пограничная служба участвует в операции «Путина–2017». Всех злоумышленников поймали с поличным. Любители легкой наживы в это время ловили рыбу и уже погрузили для отправки больше 3 тысяч килограммов лосося.

Последнюю по времени операцию по поимке злоумышленников пограничники провели в Ногликском районе у устья реки Анна и окрестностях Долинска, около села Нечаевка. Всего задержали около 10 человек, часть из них даже не успели наловить рыбы. Некоторые уже признались в том, что нарушили закон. Остальные молчат – в дальнейшем их пригласят для дачи показаний. Пока всех отпустили по домам. В худшем случае нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Каждый день пограничники достают из воды немаркированные и запрещенные орудия лова. Попавшуюся в сети рыбу отпускают. За июль погранслужбы задержали рыбу на сумму более миллиона рублей.