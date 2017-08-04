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Пограничники за сутки задержали три группы браконьеров
Фото: архив astv.ru

Пограничники за сутки задержали три группы браконьеров

У них изъяли больше трёх тонн лосося

За последние сутки на Сахалине поймали сразу три компании браконьеров и еще одного человека, промышлявшего самостоятельно. Пограничная служба участвует в операции «Путина–2017». Всех злоумышленников поймали с поличным. Любители легкой наживы в это время ловили рыбу и уже погрузили для отправки больше 3 тысяч килограммов лосося.

Последнюю по времени операцию по поимке злоумышленников пограничники провели в Ногликском районе у устья реки Анна и окрестностях Долинска, около села Нечаевка. Всего задержали около 10 человек, часть из них даже не успели наловить рыбы. Некоторые уже признались в том, что нарушили закон. Остальные молчат – в дальнейшем их пригласят для дачи показаний. Пока всех отпустили по домам. В худшем случае нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Каждый день пограничники достают из воды немаркированные и запрещенные орудия лова. Попавшуюся в сети рыбу отпускают. За июль погранслужбы задержали рыбу на сумму более миллиона рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:33 +2
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Место
Ногликский районДолинск
Прочее
браконьерство
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 20:22
Интересно а как они задерживали рыбу
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+3
sak65halin
Написано сегодня, в 20:34
Ноглинский район у устья реки Анна
исправьте не позорьтесь.долинский район нечаевка
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+1
sak65halin
Написано сегодня, в 20:35
Задержали рыбу
жесть просто
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 20:36
А рыбу куда дели? А можно мне штучек десять этих рыбок. Мне не важно как и кто их там поймал. Все равно же рыбу уничтожат. Дайте хоть десять штучек.
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 21:05
Куда дели изъятую рыбу?
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 21:11
Балтийская Килька, с какой целью интересуешься?
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0
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 21:12
Балтийская Килька, под бульдозер
как пармезан с творогом свааля
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 21:13
Triton, Свааля - литовский сыр)))

вот, блин, дудаки реальные. Нет бы людям на поесть отдать.
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