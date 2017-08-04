На Сахалине и Курилах похолодает

фото Виталия Каликина

Всю неделю над Охотским морем удерживался антициклон. Он не пропустил на Сахалин сильные тропические ливни с Приморья и перекрыл дорогу на север тайфуну «Noru». Но при этом выносил на юг Сахалина с Охотского моря холодный воздух и низкую облачность.

Как сообщают в Сахалинском УГМС, в выходные дни антициклон все также будет определять погоду области. В субботу в южных районах будет преобладать облачная погода, местами с небольшим дождем, днем в воскресенье преимущественно без осадков. Температура ночью 11…16°, днем 17…22°, на восточном побережье 14…19°. На севере Сахалина без существенных осадков. В ночные часы на восточном побережье туман. Температура ночью 10…15°, днем 19…24°, на восточном побережье 13…18°.

В понедельник антициклон немного отодвинется к востоку. На Сахалине будет без осадков, днем на юге острова обещает выглянуть солнце. Температура ночью 9…14°, днем 18…23°.

Во вторник и среду через северную часть Сахалина пройдет атмосферный фронт с кратковременными дождями. На юге Сахалина в эти дни будет преимущественно без осадков Вслед за фронтом во второй половине недели вновь усилится антициклон над Охотским морем и принесет некоторое понижение дневной температуры.

В Курильском районе в течение недели будет преобладать погода без осадков. В Южно Курильском районе в выходные и в начале недели возможен небольшой дождь. В Северо-Курильском районе дождь более вероятен в середине недели. Температура на островах ночью 10…15°, днем 13…18°.

В Южно-Сахалинске в субботу возможен небольшой дождь. Температура ночью 12…14°, днем 17…19°. В воскресенье без существенных осадков. Температура ночью 11…13°, днем 18…20°.