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На Сахалине и Курилах похолодает
фото Виталия Каликина

На Сахалине и Курилах похолодает

На выходных на юге возможны небольшие дожди

Всю неделю над Охотским морем удерживался антициклон. Он не пропустил на Сахалин сильные тропические ливни с Приморья и перекрыл дорогу на север тайфуну «Noru». Но при этом выносил на юг Сахалина с Охотского моря холодный воздух и низкую облачность.

Как сообщают в Сахалинском УГМС, в выходные дни антициклон все также будет определять погоду области. В субботу в южных районах будет преобладать облачная погода, местами с небольшим дождем, днем в воскресенье преимущественно без осадков. Температура ночью 11…16°, днем 17…22°, на восточном побережье 14…19°. На севере Сахалина без существенных осадков. В ночные часы на восточном побережье туман. Температура ночью 10…15°, днем 19…24°, на восточном побережье 13…18°.

В понедельник антициклон немного отодвинется к востоку. На Сахалине будет без осадков, днем на юге острова обещает выглянуть солнце. Температура ночью 9…14°, днем 18…23°.

Во вторник и среду через северную часть Сахалина пройдет атмосферный фронт с кратковременными дождями. На юге Сахалина в эти дни будет преимущественно без осадков Вслед за фронтом во второй половине недели вновь усилится антициклон над Охотским морем и принесет некоторое понижение дневной температуры.

В Курильском районе в течение недели будет преобладать погода без осадков. В Южно Курильском районе в выходные и в начале недели возможен небольшой дождь. В Северо-Курильском районе дождь более вероятен в середине недели. Температура на островах ночью 10…15°, днем 13…18°.

В Южно-Сахалинске в субботу возможен небольшой дождь. Температура ночью 12…14°, днем 17…19°. В воскресенье без существенных осадков. Температура ночью 11…13°, днем 18…20°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:00 0
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Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:11
а то до этого прям +40 было :)
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+3
senchick
Написано сегодня, в 15:30
Karu, Так и сейчас +40, вот только не на Сахалине
...
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+2
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:33
Есть же универсальный прогноз погоды!
"Завтра от -50 до +50, возможны осадки, одевайтесь по погоде за окном... "
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:37
+ 40 теперь только в магазине.
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:43
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:50
Karu, в некоторых местах, даже после 22-00 продают
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:52
(князь) Вельзевул, тихо! ты что ? )))))
еще все рыбные места начни выдавать )))))
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0
Еще 1 комментарий
mikki
Написано сегодня, в 16:05
Ни чего удивительного))
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0
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 16:10
Холодно стало вот и осень настала. У нас была весна перетекающая в осень
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+1
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