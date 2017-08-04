В Макарове испугались закрытия единственной в городе АЗС

Автовладельцы Макарова обсуждают тревожную для них новость: в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что на следующей неделе в течение 3-х дней не будут работать единственные в этих населенных пунктах заправки. Их закрывают на плановый ремонт. ASTV.RU выяснил, что такие объявления действительно висели на АЗС, но планы уже изменили.

В начале нынешней недели на АЗС № 589 «Роснефти» появилось объявление: станция закрывается в связи с плановыми работами на срок с 16 по 18 августа. Эти сведения журналистам подтвердил и оператор заправки. Эта станция – одна на весь 7-тысячный город Макаров, поэтому трехдневное закрытие заставило многих водителей подумать о запасах топлива впрок. Более того, ближайшие АЗС расположены в Поронайске (80 километров по трассе) и Взморье (100 километров).

В пресс-службе ООО «РН-Востокнефтепродукт» (Роснефть) на запрос ASTV.RU ответили, что технологические работы по зачистке резервуаров на макаровской АЗС действительно запланированы, но они не продлятся три дня. Более того, выполнение этих работ не требует закрытия объектов.

Как выяснилось чуть позже, и на самой АЗС в Макарове после этого планы изменились. По состоянию на пятницу, 11 августа, трехдневное закрытие отменено. Единственная в городе автозаправочная станция не будет работать только в течение понедельника, 14 августа, с 8 до 17 часов.