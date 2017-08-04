Южносахалинцы решат, нужен ли городу световой дизайн

В Южно-Сахалинске продолжается опрос общественного мнения по идеям оформления городского пространства. В этот раз точку зрения горожан ждут по вопросу о необходимости использования архитектурно-художественной подсветки зданий, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Этот вид светового дизайна, особенно в ночное время, кардинально преображает облик зданий и улиц. Архитектурная подсветка успешно применяется на Дальнем Востоке в Хабаровске и Владивостоке, ранее с помощью художественного освещения изменили городские пейзажи Москва и Санкт-Петербург.

Световые элементы можно размещать как на фасадах зданий, так и в скверах и на сооружениях городской инфраструктуры, например на телевизионной башне. Сейчас муниципалитетом рассматривается возможность применения архитектурной подсветки на социальных учреждениях города - школах, детских садах, гостиницах, а также на некоторых жилых домах и других объектах.

Напомним, архитектурно-художественная подсветка уже украсила многие здания Южно-Сахалинска. Так, преобразились областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, здание правительства Сахалинской области и ряд других. Визуализация того, как световой дизайн городской среды может изменить привычные для южносахалинцев пейзажи, представлена на иллюстрациях.

Интерактивное голосование по применению светового дизайна в Южно-Сахалинске проходит на главной странице официального сайта администрации.

Развернутые комментарии, предложения и эскизы оформления городского пространства с использованием художественного освещения можно направить на электронную почту press@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «Светлый город»).

Опрос продлится до 18 августа 2017 года. Его результаты будут учитываться при разработке концепции оформления городского пространства и благоустройстве Южно-Сахалинска.