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Южносахалинцы решат, нужен ли городу световой дизайн

Южносахалинцы решат, нужен ли городу световой дизайн

Голосование идет на сайте администрации областной столицы

В Южно-Сахалинске продолжается опрос общественного мнения по идеям оформления городского пространства. В этот раз точку зрения горожан ждут по вопросу о необходимости использования архитектурно-художественной подсветки зданий, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Этот вид светового дизайна, особенно в ночное время, кардинально преображает облик зданий и улиц. Архитектурная подсветка успешно применяется на Дальнем Востоке в Хабаровске и Владивостоке, ранее с помощью художественного освещения изменили городские пейзажи Москва и Санкт-Петербург.

Световые элементы можно размещать как на фасадах зданий, так и в скверах и на сооружениях городской инфраструктуры, например на телевизионной башне. Сейчас муниципалитетом рассматривается возможность применения архитектурной подсветки на социальных учреждениях города - школах, детских садах, гостиницах, а также на некоторых жилых домах и других объектах.

Напомним, архитектурно-художественная подсветка уже украсила многие здания Южно-Сахалинска. Так, преобразились областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, здание правительства Сахалинской области и ряд других. Визуализация того, как световой дизайн городской среды может изменить привычные для южносахалинцев пейзажи, представлена на иллюстрациях.

Интерактивное голосование по применению светового дизайна в Южно-Сахалинске проходит на главной странице официального сайта администрации.

Развернутые комментарии, предложения и эскизы оформления городского пространства с использованием художественного освещения можно направить на электронную почту press@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «Светлый город»).

Опрос продлится до 18 августа 2017 года. Его результаты будут учитываться при разработке концепции оформления городского пространства и благоустройстве Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:24 +1
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Комментарии
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 17:25
как же убого смотрится подсвеченная телебашня
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+5
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 17:43
Мария Ащеулова,
Телебашня действительно смотрится как говно.
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0
SWATIMYR
Написано сегодня, в 17:35
Нет, лучше по темноте ходить... Ну, что уж опросы то такие глупые??? Чиновники прикидываются что работают?
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:04
Действительно, что вид создавать, что мол работаем с населением....
Безусловно, подсветка административных, культурных, торговых зданий, реклам, указателей и так далее - нужна, а хорошее освещение всех улиц, дворов, проходов, переулков, остановок в ночное время - тем более....
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+2
Online
Student__ Online
Написано сегодня, в 19:54
Щас набежит толпа недовольных и начнут верещать, мол, построили бы лучше дороги, детские сады и больницыыыыыыы!!1111
Подсветке быть, по Владивостоку аж ходить вечером хочется, а у нас шлак какой-то.
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+2
Alenushka
Написано сегодня, в 20:02
Владивосток - чудо-город в ночное время!
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