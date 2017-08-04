Южносахалинцы решат, нужен ли городу световой дизайн
Голосование идет на сайте администрации областной столицы
В Южно-Сахалинске продолжается опрос общественного мнения по идеям оформления городского пространства. В этот раз точку зрения горожан ждут по вопросу о необходимости использования архитектурно-художественной подсветки зданий, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Этот вид светового дизайна, особенно в ночное время, кардинально преображает облик зданий и улиц. Архитектурная подсветка успешно применяется на Дальнем Востоке в Хабаровске и Владивостоке, ранее с помощью художественного освещения изменили городские пейзажи Москва и Санкт-Петербург.
Световые элементы можно размещать как на фасадах зданий, так и в скверах и на сооружениях городской инфраструктуры, например на телевизионной башне. Сейчас муниципалитетом рассматривается возможность применения архитектурной подсветки на социальных учреждениях города - школах, детских садах, гостиницах, а также на некоторых жилых домах и других объектах.
Напомним, архитектурно-художественная подсветка уже украсила многие здания Южно-Сахалинска. Так, преобразились областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, здание правительства Сахалинской области и ряд других. Визуализация того, как световой дизайн городской среды может изменить привычные для южносахалинцев пейзажи, представлена на иллюстрациях.
Интерактивное голосование по применению светового дизайна в Южно-Сахалинске проходит на главной странице официального сайта администрации.
Развернутые комментарии, предложения и эскизы оформления городского пространства с использованием художественного освещения можно направить на электронную почту press@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «Светлый город»).
Опрос продлится до 18 августа 2017 года. Его результаты будут учитываться при разработке концепции оформления городского пространства и благоустройстве Южно-Сахалинска.
Телебашня действительно смотрится как говно.
Безусловно, подсветка административных, культурных, торговых зданий, реклам, указателей и так далее - нужна, а хорошее освещение всех улиц, дворов, проходов, переулков, остановок в ночное время - тем более....
Подсветке быть, по Владивостоку аж ходить вечером хочется, а у нас шлак какой-то.