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Администрация Южно-Сахалинска увеличила число автобусных рейсов на Синегорск

Администрация Южно-Сахалинска увеличила число автобусных рейсов на Синегорск

Время их отправления выбрали сами сельчане

По многочисленным просьбам жителей села с 11 августа введены три дополнительных рейса по маршруту Южно-Сахалинск - Синегорск. Время их отправления выбрали сами сельчане.

Как рассказали в МУП «Транспортная компания», с 1 по 10 августа проводился опрос жителей Синегорска на предмет ввода дополнительных рейсов. Сельчане неоднократно жаловались на то, что автобусы в областной центр и обратно ходят недостаточно часто. Участие в анкетировании приняли свыше 100 человек. По его результатам было определено время отправления 3 новых рейсов.

С понедельника по воскресенье дополнительно автобус из Синегорска будет выходить в 08.30, из Южно-Сахалинска - в 12.30 и 16.30 от остановки «16-я школа». Эти рейсы выполняются автобусами «ПАЗ-Вектор» средней вместимости (19 сидячих мест). Подчеркиваем, речь идет только о введенных рейсах.

Всего же с понедельника по субботу из Южно-Сахалинска до Синегорска и обратно выполняются 12 рейсов (с учетом новых), в воскресенье - на один меньше. График движения автобусов № 189 следующий:

из Синегорска: 06.50 (пн - сб), 07.00, 08.30 (новый), 10.17, 12.25, 13.50, 15.10, 17.00, 17.50, 18.45, 20.20, 21.50;

из Южно-Сахалинска (остановка «16-я школа»): 05.45 (пн - сб), 05.55, 07.25, 08.57, 11.05, 12.30 (новый), 13.50, 15.40, 16.30 (новый), 17.25, 19.00, 20.30.

Стоит отметить, что время отправления вышеуказанных введенных маршрутов  может быть скорректировано исходя из анализа пассажиропотока, который МУП «Транспортная компания» будет проводить до 15 сентября, и пожеланий горожан. Они принимаются по телефонам: 220-141 (круглосуточная диспетчерская служба Транспортной компании), 220-116 (отдел перевозок).

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:02 0
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