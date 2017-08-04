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Южносахалинцев приглашают на экологический субботник
Он пройдет в планировочном районе Хомутово
Неравнодушных жителей областного центра 12 августа приглашают принять участие в экологической акции, которая пройдет в планировочном районе Хомутово.
Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, сбор состоится в 10.00 у дома № 4а по ул. Автомобильной. Горожанам предстоит убрать скошенную траву, поваленные деревья и бытовой мусор вдоль берегов ручья Зима.
Все участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарем.
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Написано сегодня, в 11:14
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