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Южносахалинцев приглашают на экологический субботник
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Южносахалинцев приглашают на экологический субботник

Он пройдет в планировочном районе Хомутово

Неравнодушных жителей областного центра 12 августа приглашают принять участие в экологической акции, которая пройдет в планировочном районе Хомутово.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, сбор состоится в 10.00 у дома № 4а по ул. Автомобильной. Горожанам предстоит убрать скошенную траву, поваленные деревья и бытовой мусор вдоль берегов ручья Зима.

Все участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарем.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:01 0
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Написано сегодня, в 11:14
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